Samsung Galaxy A31 zaprezentowany... po raz drugi

Galaxy A31 jest ładny i produkuje go Samsung. To wystarczy, aby osiągnął sukces

Samsung Galaxy A31.| Źródło: Samsung

Samsung Galaxy A31 jest też drogi

Samsung Galaxy A31 jest smartfonem, który firma Samsung zaprezentowała jeszcze z końcem marca 2020 roku. Świat błyskawicznie o nim zapomniał, bowiem urządzenie nie trafiło wtedy z jakiegoś powodu do sklepów. Teraz Samsung ponownie ogłosił premierę Galaxy A31, podając przy tym datę jego dostępności. W Polsce będzie go można kupić w lipcu. Czy jednak warto to zrobić?Samsung Galaxy A31 jest przedstawicielem popularnej w Polsce najtańszej serii smartfonów południowokoreańskiego producenta. Obraz jest tu wyświetlany na 6,4-calowym ekranie o Super AMOLED Infinity-U o rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Front urządzenia prezentuje się zgrabnie, choć uwagę zwraca dość duża ramka pod ekranem. Tył obudowy również wygląda całkiem, całkiem i wcale nie zdradza z miejsca, że mamy do czynienia ze smartfonem teoretycznie tanim. Dlaczego teoretycznie? Zaczekajcie.O sprawną pracę sprzętu dba, niespodzianka, 8-rdzeniowy układ MediaTek MTK 6768, czyli MediaTek Helio P65 oraz 4 GB pamięci na dane. W smartfonach sprzedawanych w Polsce znajdziemy 64 GB pamięci na dane, którą zwiększyć da się dzięki karcie pamięci micro SD o pojemności do 512 GB.Szybkie ładowanie? Jest. Baterię o pojemności 5000 mAh ładować można z mocą 15 W. Uwagę zwraca obecność modułu NFC, Bluetooth 5.0 i portu USB-C. Producent chwali się, że urządzenie jest kompatybilne z Dolby Atmos.Na miłośników fotografii mobilnej czeka poczwórny aparat. Składają się nań sensor główny o rozdzielczości 48 megapikseli, obiektyw szerokokątny z modułem 8 Mpix, obiektyw do makro z matrycą 5 Mpix i czujnik głębi tła z matrycą 5 Mpix. Kamerkę do selfie o rozdzielczości 20 Mpix umieszczono na niewielkim notchu w centralnej, górnej części ekranu.Samsung Galaxy A31 zamknięto w obudowie o wymiarach 159,3 x 73,1 x 8,6 mm i masie 185 gramów. Do sprzedaż trafi w kolorach Prism Crush Black (czarnym) oraz Prism Crush Blue (niebieskim).Polska cena Samsunga Galaxy A31 nie została podana, ale poznaliśmy jej wysokość na rynku hiszpańskim. Tam sprzęt wyceniono na 299 euro, co w przeliczeniu daje kwotę. Co tu dużo mówić, tanio nie będzie, ale Polacy firmę Samsung lubią, więc sprzęt zapewne znajdzie swoich amatorów.Źródło: Samsung