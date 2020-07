Samsung Galaxy Note 20 Ultra – wyciekł wygląd nadchodzącego smartfona

Samsung nie podał jeszcze daty nadchodzącego Galaxy Unpacked. Nie oznacza to jednak – bynajmniej – że użytkownicy muszą cierpliwie czekać na oficjalne ogłoszenie wydarzenia. Do sieci zaczynają powoli wyciekać grafiki prezentujące urządzenia, które już niedługo zapowie koreański producent. Tym razem mamy do czynienia ze zdjęciami Galaxy Note 20 Ultra.



Tak naprawdę trudno określić czy słowo „wyciek” jest adekwatne. Coraz częściej słyszy się, że firmy specjalnie udostępniają przedwcześnie wygląd sprzętów tylko po to, by narobić medialnego szumu. Teoria wydaje się dosyć wiarygodna, lecz nadal pozostaje wyłącznie teorią.



Za odkrycie odpowiada Max Winebach – mężczyzna poinformował, iż na ukraińskiej stronie Samsunga poświęconej Galaxy Note 8 (??) pojawił się na pewien czas render Galaxy Note 20 Ultra. W momencie pisania tego artykułu witryna już nie działa. Zdjęcia jednak w internecie się ostały. Możecie je zobaczyć poniżej.





Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e