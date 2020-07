Bezkompromisowo szybkim dyskiem zewnętrznym naładujesz laptopa. LaCie 1big Dock SSD Pro

Thunderbold 3 wkracza na scenę Dyski SSD są już coraz popularniejsze nawet w segmencie przenośnych magazynów danych USB. Ciągle są droższe od HDD, ale nie mamy aż stak kosmicznych cen jak kiedyś. Więc jeśli nie potrzebujemy bardzo dużej przestrzeni jak np. 2 TB, to coraz częściej sięgamy po wydajne półprzewodnikowe konstrukcje. O ile dla HDD interfejs USB nie jest przeszkodą, tak wydajne modele oparte o SSD nie mogą w pełni rozwinąć skrzydeł.



I to nie tylko przy samym USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), nawet USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) nie ma wystarczających parametrów dla wydajnych wariantów SSD PCIe NVMe. Teoretyczne maksimum, jakie można wyciągnąć z USB 3.1, to 10 Gb/s (1250 MB/s), a przecież dobre SSD PCIe 3.0 mogą osiągać ponad 3000 MB/s. Z pomocą przychodzi Thunderbolt zastosowany chociażby w LaCie 1big Dock i LaCie 1big Dock SSD Pro.



Bogaty pakiet dodatkowych złącz, a nawet aktywne chłodzenie / foto. LaCie



Wydajny nośnik i wszechstronny hub

Poza zastosowaniem jako niebywale szybki nośnik zewnętrzny, produkt LaCie pełni też rolę rozgałęziacza portów. W jego obudowie znajdziemy zgodne z USB-C dwa gniazda Thunderbolt 3, port USB 3.0, złącze DisplayPort 1.4 czy miejsce dla kart pamięci (CFast 2.0, CFexpress, SD). To świetne połączenie dla osób pracujących z plikami wideo z kamer czy po prostu kopiujących bardzo dużo danych z różnych źródeł.



Jak widać potrzeba dwóch kabli - jeden do połączenia z komputerem, a drugi jako zasilanie / foto. LaCie



Z HDD pojemniej i taniej

Jeśli osiągi wbudowanych HDD nie są problemem, to można zaoszczędzić i mieć jeszcze więcej powierzchni dzięki modelowi Lacie 1big Dock (bez dopisku SSD Pro). Poza użyciem tradycyjnych talerzy w miejsce SSD, to w zasadzie bardzo podobna konstrukcja (bez obsługi jednego typu kart pamięci), ale o zwiększonych pojemnościach (4 TB, 8 TB, 16 TB).



Wysoka cena, ale nie zadbano o nadprogramowe dodatki, jest niezbędne minimum / foto. LaCie



Niestety przy tak dobrych parametrach nie jest tanio. To sprzęt skierowany dla profesjonalistów, użytkowników domowych, nawet tych wymagających, ceny będą odstraszać. Edycje SSD w zależności od pojemności kosztują od 6399 złotych do 12299 złotych, a HDD od 1699 złotych do 3249 złotych. Jako bonus otrzymujemy Adobe Creative Cloud All-Apps na miesiąc i usługę odzyskiwania danych przez cały czas trwania gwarancji (5 lat). Sprzęt powinien pojawić się w sprzedaży już w tym miesiącu.



Kiedy USB 3.2 z 10 Gb/s, to stanowczo za mało.