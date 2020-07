SSD o pojemności 8TB. Oto 870 QVO od Samsunga

Zapomnijcie o dyskach HDD.

Samsung zaprezentował dyskiw technologii flash typu(quad-level cell) drugiej generacji oferujące pojemność wynoszącąSSD 870 QVO to z jednej strony wysoka wydajność znana z dysków półprzewodnikowych, a z drugiej bardzo duża pojemność, która do tej pory była wyróżnikiem dysków HDD. Prezentowane rozwiązanie to druga generacja wprowadzonego w 2018 r. konsumenckiego dysku QLC firmy Samsung, modelu 860 QVO. Nowa wersja oferuje dwukrotnie większą pojemność dochodzą do 8 TB oraz zwiększoną wydajność i wytrzymałość.870 QVO oferuje prędkości odczytu i zapisu dochodzące odpowiednio, a zastosowana technologia Intelligent TurboWrite pozwala utrzymać szczytową wydajność dzięki wykorzystaniu rozwiązania SLC.Według producenta, w porównaniu z modelem 860 QVO dysk 870 QVO oferuje o 13% wyższą losową prędkość odczytu, co sprawia, że nowe rozwiązanie doskonale sprawdzi się podczas grania, korzystania z internetu czy wykonywania wielu zadań równocześnie.Dzięki nowym wersjom oprogramowania Data Migration iużytkownicy otrzymają dostęp do wielu poprawionych oraz zupełnie nowych funkcji, które pozwolą im na optymalizację działania, aktualizację i zarządzanie dyskiem. Do najważniejszych warto zaliczyć Diagnostic Scan pozwalający na identyfikację potencjalnych problemów oraz możliwość resetu dysku do ustawień fabrycznych za pomocą kodu (PSID).Dysk 870 QVO o pojemności 1TB trafi do polskiej dystrybucji w połowie lipca tego roku. Wersje o pojemnościach 2TB i 4TB będą dostępne na początku sierpnia, a 8TB na przełomie sierpnia i września. Sugerowana przez producenta cena detaliczna za model 1 TB wynosi około 129,99 USD.Samsung nie jest jedynym producentem oferującym dyski o tak dużej pojemności. Pod koniec maja firma Sabrent zaprezentowała pierwszy na świecie SSD 8TB M.2 NVMe Źródło: Samsung