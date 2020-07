Cena PlayStation 5 znacznie niższa niż sugerowano! Będziecie zdumieni

Aż trudno w to uwierzyć.





Cena PlayStation 5 będzie zaskakująco... niska?

Ceny akcesoriów dla PlayStation 5

Gdy z końcem maja CEO PlayStation 5 powiedział , że, wielu spodziewało się astronomicznej kwoty. Sony na każdym kroku przecież podkreśla to jak wydajnym i zaawansowanym sprzętem jest ich nowe dzieło. Kolejne przecieki na temat ceny PS5 dowodzą, że wcześniej pesymizm mógł wynikać z niepotrzebnej nadinterpretacji treści wypowiedzi.W połowie czerwca informowałem Was o tym, że PlayStation 5 zagościło na francuskim Amazonie . Widniejącej tam przez chwilę konsoli towarzyszyła cena na poziomie 499 euro (ok. 2199 złotych) za wariant z napędem płyt. Z nowego wycieku uzyskaliśmy nie tylko potwierdzenie tej ceny, ale powzięliśmy wiedzę na temat ceny tańszego z modeli, pozbawionego napędu płyt.Według doniesień redakcji Cowcotland, która słynie z publikowania potwierdzających się później przecieków, cena PlayStation 5 bez napędu płyt wynosić ma. W przeliczeniu na złotówki daje to obecnie kwotę ok.. Brzmi całkiem rozsądnie, nie uważacie? Równie atrakcyjnie prezentują się ceny dodatków.Z przecieku dowiedzieliśmy się ponadto cen akcesoriów dla PlayStation 5. Wiemy, że nowy kontroler DualSense wyceniony zostanie na 59 euro (ok. 260 złotych), a stacja ładująca na dwa pady kosztowała będzie 29 euro (ok. 130 złotych). Najdroższym z dodatków ma być bezprzewodowy zestaw słuchawkowy kosztujący 179 euro, czyli ok. 800 złotych.Co sądzicie o takich kwotach? Czy kupilibyście sobie PlayStation 5 za w tej cenie?Źródło: Cowcotland