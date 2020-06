Drukarka Phomemo T02 zmieści się w kieszeni. Nie potrzebuje tuszu ani tonera

Kreatywne drobiazgi

Znacie druk termiczny? Pewnie pomyślicie, że nie, ale macie z nim do czynienia na co dzień. Jeśli nawet nie w pracy biurowej lub w domu, gdzie królują atramentowe i laserowe modele, to na zwykłych zakupach. Kasy fiskalne i terminale płatnicze korzystają właśnie z tej metody utrwalania wizerunku na papierze. Pod wpływem ciepła materiał ciemnieje i nie potrzeba do tego żadnego nanoszenia płynnego barwnika czy cząsteczek tonera przez drukarkę.Domyślnie do Phomemo T02 wkłada się rolkę naklejek do zadrukowania, ale jako opcja dostępny jest też pakiet 6 różnych rodzajów papieru. Sprzęt łączy się z naszym smartfonem lub tabletem poprzez Bluetooth. W aplikacji wybieramy predefiniowane motywy lub własne projekty. Software dostępny jest na Androida i iOS. Miniaturowy sprzęt (86 x 89 x 41 mm, 150 g) o baterii 1000 mAh ładuje się poprzez microUSB. To wystarczy na zadruk 8 rolek dedykowanego papieru.To oczywiste, ale Phomemo T02 nie zastąpi zwykłej drukarki. Jest świetnym narzędziem dla ludzi lubiących różnorakie prace plastyczne czy wyroby własnych rąk zamiast kupna gotowych przedmiotów. Sprawdzi się też np. do praktycznego etykietowania różnych rzeczy. Producent podpowiada np. robienie małych druczków notatek, naklejek, kolaży, kolorowanek do wklejania, elementów kartek z życzeniami, czarno-białych zdjęć, czy pomocy z informacjami do nauki i pracy.