Ma NFC i mocną baterię, a kosztuje niewiele. Xiaomi Redmi 9 już w Polsce

Ciekawa nowość z segmentu budżetowych smartfonów.

Redmi 9 w kolorze Sunset Purple / foto. Xiaomi

Redmi 9 wspiera ładowanie 18W / foto. Xiaomi





Redmi 9 w kolorze Ocean Green / foto. Xiaomi

Zaskakująco niska cena

Wybór niedrogich smartfonów w Polsce robi się coraz ciekawszy. Xiaomi postanowiło wprowadzić do sprzedaży model Redmi 9, którego cena zaczyna się od 649 zł i co ciekawe, urządzenie to wyposażono wdo obsługi płatności zbliżeniowych.Redmi 9, w porównaniu do swojego poprzednika, został wyposażony w lepszy i większy ekran Dot Drop FHD+ o przekątnej 6.53" i rozdzielczości 2340 x 1080 px. Codzienną ochronę ekranu zapewnia Corning Gorilla Glass. Jasność maksymalna panelu wynosi 400 nitów.Za zdjęcia odpowiada główny o rozdzielczości 13MP, ultraszerokokątny do panoramicznych zdjęć o polu widzenia 118° oraz obiektyw marko i czujnik głębi.Sercem Redmi 9 jest układwspierany przez 3 lub 4 GB RAM i układ graficzny Mali-G52 MC2 950 MHz. Klientów może przyciągnąć też pojemna bateria 5020mAh i szybkie ładowanie 18W przez port USB-C.Producent podaje, że tylny panel pokryty jest kolorowym gradientem o teksturze zapobiegającej zostawianiu odcisków palców. Skaner linii papilarnych został umieszczony pod trzema obiektywami, tworząc z nimi jedną linię wpisaną w koło, które jest obecnie cechą charakterystyczną linii Redmi. Omawiany model wyposażony jest też w gniazdo jack 3,5 mm, port podczerwieni, wielofunkcyjny NFC, dual sim oraz miejsce na kartę microSD do 512 GB.Redmi 9 będzie dostępny w Polsce od 29 czerwca w trzech wariantach kolorystycznych: szarym (Carbon Grey), zielonym (Ocean Green) i fioletowym (Sunset Purple) w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD i x-kom.Wersjakosztować będzie, natomiast. W lipcu smartfony pojawią się również w ofercie operatorów komórkowych.Źródło: Xiaomi