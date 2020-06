13 lat temu zadebiutował pierwszy iPhone. Największe wpadki Apple

Było ich trochę...





Pierwszy iPhone. | Źródło: Apple

Użytkownicy Apple nie potrafią trzymać smartfonu - Antennagate

iPhone 4 i felerne linie anteny. | Źródło: Apple

To banan czy iPhone? - Bendgate

Rozbierane zdjęcia celebrytów w sieci - The Fappening / Celebgate

Smartfony iPhone iPody nano nie dla otyłych - Crackgate

Przeciętny użytkownik uszkodzonego iPoda Nano w oczach Phila Schillera. | Źródło: Canva Pro

Czy iOS 4.0 zepsuł mi iPhone'a? - Slowgate

iPhone 3G - pierwszy iPhone dostępny w Polsce. | Źródło: Apple





Apple spowalnia smartfony iPhone po raz drugi - Batterygate

Dokładnie 13 lat temu, 29 czerwca 2007 roku w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera smartfonu Apple iPhone. Pierwszy iPhone, nazywany także nieoficjalnie iPhone 2G, wykorzystywał system operacyjny iPhone OS i pełnił funkcję telefonu komórkowego, komunikatora internetowego oraz platformy do szeroko pojętej rozrywki multimedialnej. Można śmiało powiedzieć, że sprzęt ten odmienił świat i nakłonił innych producentów do porzucenia fizycznej klawiatury na rzecz ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Z okazji okrągłej rocznicy stworzenia iPhone'a 1. generacji powspominajmy największe wpadki Apple związane ze smartfonami.Wyobraź to sobie: kupujesz sobie urządzenie premium za całkiem spore pieniądze, a tuż po jego zakupie okazuje się, że sprzęt nie działa poprawnie. Taka sytuacja spotkała użytkowników smartfonu iPhone 4, który jako pierwszy z iPhone'ów wyposażony został w zewnętrzne linie anteny. Niektórzy konsumenci skarżyli się na fatalny zasięg i notoryczne zrywanie połączeń. Jak zareagowało Apple?Przedstawiciele giganta z Cupertino oficjalnie poinformowali, że użytkownicy iPhone'ów 4... nie potrafią odpowiednio trzymać swoich urządzeń. Steve Jobs po jakimś czasie zreflektował się, oferując darmowe etui każdemu posiadaczowi felernej "czwórki". Następca smartfonu, iPhone 4S miał już dwie anteny, które eliminowały problem kiepskiej łączności z siecią GSM.iPhone 6 Plus zachwycał swoją smukłą sylwetką. Obudowa była jednak tak cienka, że smartfon wyginał się od noszenia go w kieszeni! Wielu użytkowników urządzenia donosiło, że już po kilku dniach transportowania cennego sprzętu w różnych kieszeniach obudowa ulegała deformacji. Apple bagatelizowało sprawę twierdząc, że jedynie "kilkoro" konsumentów zwróciło uwagę na problem. Kłopot polegał na tym, że smartfon można było wygiąć w rękach. Jeśli oglądacie testy wytrzymałości smartfonów na kanale JerryRigsEverything wiecie doskonale, że nie jest to normą.Wyciek setek rozbieranych zdjęć celebrytów z chmury iCloud w 2014 roku wywołał kolosalne zamieszanie w sieci. Internauci mogli podziwiać ulubione aktorki, modelki i piosenkarki nago, często także na bardzo odważnych materiałach wideo. Na liście poszkodowanych widniały m.in. Selena Gomez, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Kim Basinger, Taylor Swift, Lindsay Lohan, Scarlett Johanson i wiele innych.Początkowo jako winne wycieku wskazywano zabezpieczenia usługi Apple, które miały rzekomo zostać złamane. Dopiero później okazało się, że przestępcy wykorzystali metodę spear phishingu, czyli ataków polegających na podszywaniu się, w tym wypadku pod Apple, personalizowanych pod konkretne osoby. Ciężar odpowiedzialności spoczywa w dużej mierze na ofiarach, ale Apple znalazło się w ogniu krytyki z racji nie przygotowania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek tego rodzaju ataku.Kolejny przypadek, w którym Apple winę za nienajlepszy design swoich produktów zwalało na konsumentów. W jakiś czas po premierze iPodów nano oraz iPhone'ów 3G część użytkowników tych sprzętów zaczęła uskarżać się na pękające obudowy. Grupa nieszczęśników nie była ponoć duża, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele firmy Apple, zaprzeczając istnieniu realnego problemu.Swego czasu wiceprezes Apple do spraw marketingu, Phil Schiller, odniósł się do krytyki jakości wykonania urządzeń iPod nano w dość kontrowersyjnych słowach. Stwierdził, że kłopotliwe nie są wcale zastosowane materiały i ich jakość. Źródłem nieszczęść są... otyli Amerykanie. Schiller powiedział, że osoby z nadwagą noszą iPody w przednich kieszeniach swoich spodni, a gdy siadają, sprzęty z czasem nie wytrzymują oddziaływującego na nie nacisku.A może Apple w tym przypadku miało rację?iPhone 3G, czyli iPhone 2. generacji (pierwszy iPhone dostępny w Polsce), był naprawdę udanym urządzeniem. Niemalże identyczny jak pierwszy iPhone, różnił się od niego głównie obecnością anteny 3G. Początkowo pracujący pod kontrolą iPhone OS 1.0 szybko dostał aktualizacje oznaczone numerami 2.0 i 3.0. Jego użytkownicy nie mieli większych problemów do narzekań. Problem pojawił się przy okazji udostępnienia oprogramowania iPhone OS 4.0, kiedy to wydajność telefonu diametralnie pogorszyła się.Większość użytkowników korzystających z iPhone'a 3G była święcie przekonana co do tego, że ich sprzęt uległ uszkodzeniu. Wprawdzie iPhone OS 4.1 naprawiał denerwującą usterkę, ale wiele osób uważało, że spowolnienie było celowe i miało wymusić zakup nowszego sprzętu. Analogiczna sytuacja powtórzyła się jeszcze z iOS 7, który spowalniał smartfony iPhone 4 oraz iOS 8, który robił to samo z modelami iPhone 4S. Oczywiście na tym się nie skończyło.W 2017 roku świat obiegła informacja, jakoby Apple potajemnie i celowo zmniejszało wydajność swoich starszych smartfonów wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania. Producent początkowo negował oskarżenia, ale z czasem przyznał się do winy. Firma tłumaczyła się, że oprogramowanie modyfikowano tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne procesora, zasilanego z coraz słabszej i bardziej zużytej baterii. Miało to na celu zapobiegać niespodziewanym restartom urządzeń, a także efektowi spadków płynności ich pracy. Problem polegał na tym, że zmniejszano moc obliczeniową także modeli, od których premiery minął... rok.Apple w ramach ugody zawartej w Stanach Zjednoczonych z konsumentami musi wypłacać rekompensaty użytkownikom smartfonów iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus i SE z systemem iOS 10.2.1, a także iPhone 7 i 7 Plus z iOS 11.2 lub późniejszą wersją przed 21 grudnia 2017 roku. Firmę Apple ukarano również we Francji , a echa kontrowersyjnego działania nie mijają do dziś.Pamiętacie inne wpadki tego producenta? A może postrzegacie go wyłącznie przez pryzmat dobrych praktyk? Zachęcam do dzielenia się odczuciami w komentarzach.Źródło: mat. własny