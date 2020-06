25 gadżetów z AliExpress do 60 złotych

Co warto kupić na AliExpress?





Wakacje czas zacząć! Co kupić w Chinach, a co może przydać się w trakcie wypoczynku? Przejrzeliśmy popularny chiński sklep pod kątem takich i innych zakupów, by finalnie zaproponować Wam zestawienie najciekawszych gadżetów do 50 - 60 złotych. Wierzymy, że znajdziecie w nim wiele interesujących Was produktów. Chcecie zaproponować innym fajny gadżet w tej cenie? Dajcie znać w komentarzu.



1. Szczotka do mycia auta z dozownikiem płynu

Lato to czas, w którym warto zadbać o piękny wygląd samochodu. Pomoże w tym taka oto szczotka do mycia auta z pojemniczkiem na szampon lub inny płyn. Łatwo podłączycie ją do węża i skutecznie wymyjecie ukochany pojazd.



Cena: ok. 36 złotych



2. Wygodna myszka bezprzewodowa Xiaomi Mi 2

Nigdy nie chciałem korzystać z myszki bezprzewodowej - widziałem w tym rozwiązaniu zbyt wiele wad. Od kiedy przy okazji testów zacząłem użytkować gryzonia korzystającego z tej technologii, nie mogę się z nią rozstać. Myszka bezprzewodowa to super sprawa - sprawcie sobie taką od Xiaomi. Jest ładna, niedroga i działa bardzo dobrze.



Cena: ok. 60 złotych



3. Lampka LED Baseus z funkcją detekcji ruchu, akumulatorem i funkcją latarki

Lampki z funkcją detekcji ruchu od Baseusa to naprawdę wspaniały sprzęt. Po pierwsze: nie trzeba wtykać ich do kontaktu. Zamontujecie je w dowolnym miejscu mieszkania na taśmie 3M i naładujecie poprzez port USB. Bateria starcza na nawet 150 dni korzystania! Dodatkowo, lampkę można wyjąć z mocowania i używać jej jako latarki.



Cena: ok. 60 złotych



4. Chłodzenie dla dysku M.2 z wyświetlaczem OLED i czujnikiem temperatury

Dyski SSD M.2 słyną z wysokiej wydajności oraz bardzo wysokiej temperatury pracy. Jeśli kupiliście dysk M.2 2280 bez radiatora, możecie go dokupić. Skutecznie schłodzi urządzenie, zapewniając mu przy tym jeszcze wyższą wydajność.



Cena: ok. 44 złotych



5. Baseus - mini lokalizator z GPS do kluczy i nie tylko

Często gubisz klucze, szukasz torebki lub innych drobiazgów? A może chcesz zapobiec kradzieży plecaka w trakcie wakacyjnego wypadu? Spraw sobie lokalizator marki Baseus z funkcją alarmu i zapomnij o tych problemach.



Cena: ok. 36 złotych



6. Próżniowy korek do butelki Xiaomi Youpin

W te wakacje wypijesz zapewne niejedno wino. Za sprawą tego gadżetu rozwiążesz problem niedopitych butelek, do których wcześniej próbowałeś na siłę wciskać korek. Jedyne 10 złotych zapłacisz za korek próżniowy - wygodnie założysz go na dowolną butelkę.



Cena: ok. 10 złotych



7. Listwa LED RGB do komputera ze wsparciem ASUS Aura Sync i MSI Mystic Light

W Polsce ceny listw LED RGB do podświetlenia komputera są szalenie wysokie. Najtańszy sposób na tuning optyczny tego rodzaju to wybranie się na zakupy na AliExpress. Proponujemy listwy R505, współpracujące z wszystkimi najpopularniejszymi systemami podświetlenia płyt głównych. Świecą doskonale!



Cena: ok. 57 złotych



8. Inteligentne gniazdko z pomiarem zużycia energii - działa z Asystentem Google

Inteligentne gniazdko pozwoli Ci kontrolować wydatki na energię elektryczną. W dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie będziesz mógł deaktywować lub aktywować podłączony do niego sprzęt. Gniazdko z wtyczką europejską współpracuje zarówno z Google Home, jak i Alexą.



Cena: ok. 32 złote



9. Różne różdżki z uniwersum Harry'ego Pottera

Różdżki inspirowane tymi z uniwersum Harry'ego Pottera? Proszę bardzo - oto coś dla dzieci i starszych fanów twórczości J.K. Rowling.



Cena: ok. 18 złotych



10. Wielorazowa mata do smażenia na grillu bez przywierania

Jak wakacje, to sezon na grilla! W poprzednim zestawieniu proponowaliśmy magiczny czyścik do rusztu. Tym razem zachęcamy do zakupu specjalnej maty, na której wygodnie można grillować dowolną potrawę - bez kontaktu z rusztem. Tworzywo zapobiega przywieraniu jedzenia. Gadżet jest wielorazowy i można go myć w zmywarce.



Cena: ok. 6 złotych



11. Uchwyt magnetyczny na telefon mocowany do kratki nawiewu

Mamy nadzieję, że w trakcie wakacji zaliczycie niejedną długą podróż. Podczas jazdy samochodem nieodzowna jest nawigacja, która z kolei wymaga od kierowcy przytwierdzenia smartfonu w widocznym, ale nie pogarszającym widoczności miejscu. Smartfon najlepiej zainstalować na kratce nawiewu. Aby to zrobić wystarczy kupić ten bajecznie tani gadżet.



Cena: ok. 8 złotych



12. Słuchawki TWS z pałąkiem za ucho i etui ładującym

Słuchawki TWS dla aktywnych fizycznie przeważnie są dość drogie. Zwykłe, najtańsze urządzenia tego rodzaju mogą wypadać z uszu i skutecznie utrudniać trening. Znaleźliśmy dla Was niezłe słuchawki TWS z pałąkiem za ucho, dbającym o to, aby każda słuchawka spoczywała na swoim miejscu.



Cena: ok. 60 złotych



13. Lutownica 80 W z regulowaną temperaturą i kompletem akcesoriów

Lubicie majsterkować? Powinniście mieć w swojej narzędziówce lutownicę. Proponujemy to niedrogie urządzenie o mocy 80 W, z regulacją temperatury i zestawem przydatnych akcesoriów.



Cena: ok. 48 złotych



14. Wskaźnik napięcia (woltomierz) BSIDE z ekranem LCD

Kolejna rzecz użyteczna w rękach złotej rączki. Wskaźnik napięcia BSIDE pozwoli zdiagnozować wiele awarii w domu i samochodzie.



Cena: ok. 60 złotych z kuponem



15. Zestaw wkrętaków 115 w 1 - torx i wiele innych

Po co kupować kilkadziesiąt kluczy z różnymi końcówkami, skoro można zainwestować w jeden, kompaktowy zestaw, by mieć je wszystkie. Ta arcypraktyczna narzędziówka zawiera aż 115 elementów - oprócz dziesiątek końcówek znajdziecie tu także akcesorium do magnetyzowania i demagnetyzowania, piórka do podważania różnych powierzchni oraz przyssawkę do zdejmowania szklanych plecków przy rozklejaniu smartfonów.



Cena: ok. 57 złotych



16. Powerbank TOPK 20 000 mAh z Quick Charge 3.0 Powerbank przyda się na każdym wakacyjnym wyjeździe. Korzystanie z aparatu w smartfonie błyskawicznie rozładowuje jego baterię. Ten obsługuje szybkie ładowanie Quick Charge 3.0 o mocy 18 W, oferując przy tym pojemność znamionową 13 000 mAh / 5 V.



Cena: ok. 60 złotych z kuponem



17. Konsola do gier z 568 klasycznymi grami i dwoma padami

Macie ochotę pograć w retro gry w wakacje? Sprawcie sobie taką oto konsolkę z zestawem dwóch kontrolerów rodem z epoki. W konsolę wbudowano kilkaset gier - wiele z nich stworzono z myślą o rozgrywce dwóch graczy.



Cena: ok. 60 złotych



18. Berzprzewodowe słuchawki nauszne o niezłym brzmieniu

Miałem te słuchawki i grają naprawdę przyzwoicie jak na tą cenę. Jeśli szukacie tanich bezprzewodowych słuchawek nausznych, to nie szukajcie dalej, bo właśnie je znaleźliście.



Cena: ok. 55 złotych



19. Radiator RGB dla pamięci RAM - kup zamiast przepłacać za RAM RGB

Podświetlenie RGB w pamięciach RAM znacząco podnosi ich cenę. Być może warto kupić zwykłą kość pamięci, bez radiatora i doposażyć ją w taki oto niedrogi radiator z podświetleniem RGB? Jest kompatybilny z pamięciami DDR3 i DDR4. Dzięki niemu obniżysz temperatury pracy podzespołów i tchniesz nieco kolorytu we wnętrze komputera - oczywiście o ile twoja obudowa wyposażona jest w okno.



Cena: ok. 32 złote



20. Samochodowy skaner czytnik OBD2 z wyświetlaczem

Dzięki akcesoriom pokroju iCara odczytywać można wygodnie kody błędów w samochodzie poprzez złącze diagnostyczne OBD2. My proponujemy czytnik kodów z dedykowanym urządzeniem wyposażonym w ekran, z poziomu którego można odczytywać i kasować błędy.



Cena: ok. 60 złotych z kuponem



21. Odkurzacz samochodowy - także w wersji bezprzewodowej

Kompaktowy, ultralekki odkurzacz bezprzewodowy przyda się w domu i samochodzie do usuwania lekkich zabrudzeń. Tańsza wersja przewodowa zasilana jest bezpośrednio z gniazda samochodowego 12 V.



Cena: ok. 60 złotych



22. Przenośny kompresor samochodowy z manometrem

Nigdy nie wiadomo jaka sytuacja wydarzy się na drodze w trakcie wakacyjnego wypadu. W bagażniku warto wozić ze sobą kompaktowy kompresor zasilany z gniazda 12 V, który w razie czego pomoże awaryjnie napompować oponę.



Cena: ok. 60 złotych z kuponem



23. Rowerowy zestaw oświetlenia (wodoodporny) na akumulator

Jak wakacje, to i rowerowe wypady! Bądź widoczny na drodze, inwestując w odpowiednie oświetlenie. Proponujemy wodoodporny zestaw lampek na przód i tył. Do wyboru różne pojemności akumulatora montowanego w lampce przedniej.



Cena: ok. 60 złotych



24. Dzwonek rowerowy Rockbros - głośny, 3 dźwięki do wyboru

Dzwonek jest jednym z elementów podstawowego wyposażenia każdego roweru. Postaw na wygodny w użytkowaniu dzwonek o odpowiedniej donośności. Propozycja Rockbros wygląda świetnie, działa równie dobrze i dostępna jest w pięciu różnych kolorach.



Cena: ok. 32 złote



25. Wideorejestrator samochodowy ADAS 1080p

Jeśli nie chcesz rejestrować w drogi wideorejestrator samochodowy, zainwestuj choćby w ten najtańszy, który w razie kolizji pozwoli dowieść ci swoich racji przed policjantami. Nie spodziewaj się po nim świetnej jakości obrazu w nocy. Za dnia powinno być w porządku. Zaletą jest aż 140-stopniowy kąt widzenia obiektywu.



Cena: ok. 51 złotych



