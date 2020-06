Inteligentny zegarek od Oppo zmierza do Europy

Sprzęt przeszedł certyfikację.





Czego możemy się po nim spodziewać?





Oppo Watch OW19W12 Images Via FCC. pic.twitter.com/4yxT7my8Fk — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 27, 2020

Oppo Watch to inteligentny zegarek chińskiego producenta, który do tej pory był dostępny jedynie na rynku azjatyckim – wygląda jednak na to, że już niedługo ta sytuacja ulegnie zmianie. Chińska firma wprowadziła swój produkt do certyfikacji i cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo., co może oznaczać, że chiński gigant przygotowuje się do globalnej premiery swojego urządzenia.Oppo Watch działa w oparciu o 1,91 calowy ekran AMOLED, który pracuje w rozdzielczości 402 x 476 pikseli. Za sprawne działanie smartwatcha odpowiadaoraz 8 GB miejsca na dane użytkownika. Do tego wszystkiego można także śmiało dorzucić moduł Wi-Fi w standardzie 802.11n oraz Bluetooth 4.2. Polskich użytkowników ucieszy na pewno fakt, iż– nie wiadomo jednak na ten moment czy będzie on obsługiwał płatności bezprzewodowe.W inteligentnym zegarku chińskiego producenta nie zabrakło także mikrofonu oraz głośnika, a także pulsometru odpowiedzialnego za pomiar tętna oraz integrację z aktywnościami sportowymi. Oppo Watch waży zaledwie 40 gramów i jest wodoszczelny do 5 ATM. Od momentu wyjęcia z pudełka zegarek dzaprojektowanego przez Oppo. Wbudowana bateria o pojemności 430 mAh powinna zapewnić przyzwoity czas pracy na jednym ładowaniu.Najważniejsza informacja, której nie znamy, to ta dotycząca ewentualnej daty premiery Oppo Watch. Biorąc jednak pod uwagę jego udaną certyfikację można podejrzewać, że debiut inteligentnego zegarka chińskiego producenta znajduje się tuż za horyzontem.Bardzo możliwe, żeŹródło: Twitter / fot. Oppo