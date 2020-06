Nowy iPhone bez słuchawek i ładowarki w pudełku? To możliwe

To byłby koszmar dla użytkowników.





Dlaczego Apple miałoby nie dołączyć ładowarki i słuchawek?





Najnowsze informacje pochodzące od analityków firmy Barclays mogą wywołać niepewność oraz dziwne uczucia u wielu użytkowników. Pracownicy brytyjskiego banku powołując się na swoje źródła wskazują na to, iżTe akcesoria użytkownicy musieliby kupić sobie osobno. Jedyne, co miałoby znaleźć się w pudełku z kolejnym flagowcem amerykańskiego producenta, to pojedynczy kabel USB typu C do Lightning. Użytkownicy, którzy od dawna korzystają ze sprzętów Apple zapewne nie będą mieli większego problemu z tego typu sytuacją – niemalże na pewno posiadają oni słuchawki do smartfona oraz tym bardziej ładowarkę oraz odpowiedni kabel do ładowania.Jednak te osoby, które dopiero kupią swojego pierwszego smartfona z jabłkiem w logoNie ukrywajmy – akcesoria Apple są drogie, szczególnie jeśli zależy nam na szybkim ładowaniu. Oprócz wydatku sporej sumy na iPhone’a 12 trzeba będzie więc wydać kolejne pieniądze na podstawowe akcesoria. Oczywiście na ten moment to wszystko plotki, które trzeba brać z przymrużeniem oka, jednak znając kontrowersyjne decyzje amerykańskiej firmy –Brak włożenia słuchawek do pudełka nowego iPhone’a ma pokazać, iż Apple. Wszyscy wiedza, że opisywane słuchawki są hitem na rynku i sprzedają się wyśmienicie – więc dlaczego miałyby nie sprzedawać się jeszcze lepiej?Raport analityków Barclays bazuje na rozmowach z dostawcami Apple, którzy znajdują się blisko łańcucha produkcyjnego. Wiadomo także, iż obecnieCzy faktycznie wraz z nowym iPhonem nie zobaczymy słuchawek i ładowarki? To prawdopodobne, jednak nie ma jeszcze co przesądzać. Na Apple może spaść bowiem ogromna fala krytyki.Źródło: Mashable / fot. Andreas Haslinger - Unsplash