Nadchodzi bardzo przystępny cenowo smartfon od OnePlus

Model Nord.





Kiedy OnePlus wkroczył na rynek smartfonów w 2014 roku, niemalże od razu uzyskał tytuł „zabójcy flagowców”, tworząc urządzenia bardzo przystępne cenowo, które oferowały świetną specyfikację. Oczywiście przez lata wiele się zmieniło, firma nieco przeprojektowała swoją strategię, ale wygląda na to, że chce po części do niej wrócić. Tylko raz w swojej historii OnePlus zaprezentował urządzenie ze średniej półki – średnio udany model X. Chińskie przedsiębiorstwo chce jednak powrócić do produkcji tańszego sprzętu.i wiemy już, czym mniej więcej będzie się on charakteryzował.We wpisie opublikowanym parę dni temu, Pete Lau faktycznie potwierdził, iż OnePlus opracowuje tańszego smartfona dla osób z nieco mniej zasobnym portfelem.i w razie ewentualnego sukcesu jej dostępność będzie rozszerzana na inne kraje.