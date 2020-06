Xiaomi Mi Kids Smartwatch 4C - nowy smartwatch dla dzieci z aparatem, GPS i LTE

Całkiem spore możliwości.





Mi Kids Smartwatch 4C - specyfikacja

Urządzenia noszone cieszą się coraz większą popularnością, a producenci elektroniki oferują też rozwiązania kierowane do dzieci. Xiaomi wprowadziło do swojej oferty nowy zegarek - Mi Kids Smartwatch 4C, który wyróżnia się całkiem bogatymi funkcjami.To nie pierwsze podejście Xiaomi do smartwatch'ów dla dzieci, firma wcześniej wprowadziła do sprzedaży Mi Bunny Watch 4 oraz Mi Bunny Watch 4 Pro.Nowy smartwatch Xiaomi Mi Kids 4C wyposażony jest w kwadratowyi rozdzielczości 240 x 240 pikseli, a także powłokę chroniącą przed odciskami palców. Urządzenie zapewnia ochronę, która gwarantuje ochronę przed ciągłym zanurzeniem do głębokości 1 metra. Oznacza to, że zegarek można używać podczas pływania.