MiniPC dla fanów Linuxa, prywatności i bezpieczeństwa. Librem Mini wędruje do klientów

Core i7 dla ceniących inną filozofię kodu Librem Mini nie jest co prawda tak miniaturowy jak Chuwi LarkBox, ale to wciąż niewielki miniPC. Co więcej, nastawiony na prywatność i otwarte rozwiązania. System PureOS z samym darmowym oprogramowaniem, PureBoot zamiast Secure Boot i Coreboot zamiast tradycyjnego BIOS/UEFI. Jak można przeczytać na stronie producenta - "Niewielki miniPC, który stawia na pierwszym miejscu wolność, prywatność i bezpieczeństwo."



Na pokładzie Librem Mini znajdziemy nieco starszy, ale wciąż bardzo wydajny procesor Intel Core i7-8565U (4 rdzenie i 8 wątków) z linii Whiskey Lake, który jest wsparty wbudowaną grafiką Intel UHD Graphics 620. Do tego pamięć DDR4-2400 do 64 GB, miejsce na nośnik SATA 2,5 cala i SSD M.2 (obsługuje SATA i PCIe NVMe). Jako opcję znajdziemy też kartę sieciową WiFi (dwuzakresowa, ale niestety tylko klasy n) i moduł Bluetooth 4.0.





foto. Purism



Wyjścia to całkiem dobra lista wystarczająca do większości zastosowań: HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz), DisplayPort 1.2 (4K @ 60 Hz), 4 x USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 x USB-C 3.1 (USB 3.2 Gen 2), 2 x USB 2.0 (uff, na szczęście dla starego standardu nikt nie zmieniał kilka razy nazewnictwa), audio minijack (typu combo na słuchawki lub głośniki i mikrofon), gigabitowe wejście sieci LAN, dedykowany wtyk zasilania i włącznik. Jego wymiary, to 12,8 x 12,8 x 3,8 cm, a waga 1 kg.



Mnogość konfiguracji

Ceny są oczywiście zróżnicowane. Zależą od wybranej konfiguracji RAM (2 sloty, do 64 GB) i nośników (do 2 TB SATA i M.2) oraz dołączonego oprogramowania (niby nie jest płatne, ale chodzi o kwestię pendriva, wygenerowania klucza GPG, osobnej wysyłki dla zwiększenia bezpieczeństwa itp.). Najtańszy wariant barebone (bez pamięci czy WiFi/Bluetooth), to 599 dolarów (około 2400 złotych).



foto. Purism



Zamówienia preorderowe rozpoczęły się już w marcu. W międzyczasie wyszły np. kwestie aktualizacji oprogramowania, którą firma chce przeprowadzić jeszcze przed wysłaniem każdej sztuki. Finalnie Librem Mini jest gotowy do rozsyłania do klientów. Oczywiście w dalszym ciągu można go zamawiać.



Zamówienia preorderowe rozpoczęły się już w marcu. W międzyczasie wyszły np. kwestie aktualizacji oprogramowania, którą firma chce przeprowadzić jeszcze przed wysłaniem każdej sztuki. Finalnie Librem Mini jest gotowy do rozsyłania do klientów. Oczywiście w dalszym ciągu można go zamawiać.

Źródło i foto: Librem

Jeśli wolisz PureBoot i Coreboot zamiast BIOS