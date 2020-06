Smartfony z serii Redmi Note 9 w polskich sklepach taniej o 200 zł. Niezła okazja!

Solidny sprzęt z NFC.





Xiaomi Redmi Note 9 to dobry wybór

Wystartowała nie lada promocja na popularne smartfony Xiaomi Redmi Note 9 - i to w lubianym polskim sklepie. Nie sprowadzaj tych urządzeń z Chin, bowiem od dziś aż do 30 czerwca ten niedrogi sprzęt kupić będzie można m. in. w RTV Euro AGD aż o 200 złotych taniej i to w kilku różnych wersjach. Istnieje mnóstwo dobrych powodów ku temu, aby postawić właśnie na to urządzenie.Smartfony Redmi Note 9 korzystają z 6,53-calowego ekranu DotDisplay o jasności 450 cd/m2 i rozdzielczości 1080x2400 pikseli. O ich wydajność dba świetny w tej cenie MediaTek Helio G85, układ graficzny Mali-G52 oraz 3 lub 4 GB RAM'u. Użytkownik na swoje pliki otrzymuje 64 lub 128 GB pamięci.Atutem jest tu bez wątpienia poczwórny aparat tylny 48 MPix + 8 MPix (szeroki kąt) + 2 MPix (makro) + 2 MPix (głębia tła) z niezłym trybem HDR. Co ważne, smartfony tei można nimi płacić zbliżeniowo!