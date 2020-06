Dlaczego Apple zrezygnowało z procesorów Intela? Pracownik Intela podaje powód

I to jest dobry powód.





Intel wykopał pod sobą grób

"Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości procesorów Skylake było czymś więcej niż tylko problemem. One były ponadnormatywnie złe. Nasi dobrzy znajomi z Apple stali się szybko głównymi odkrywcami problemów w architekturze naszych rozwiązań. I to było coś bardzo, bardzo niedobrego. Kiedy twój klient zaczyna znajdować w twoim produkcie prawie tyle samo nowych błędów, co ty sam, to nie może prowadzić do niczego dobrego"

"Moim zdaniem to właśnie było punktem zwrotnym."

"To był moment, w którym chłopaki z Apple zawsze rozważający przesiadkę na własne rozwiązania spojrzeli na sytuację i powiedzieli: cóż, serio musimy to zrobić. Marna kontrola jakości procesorów Skylake po naszej stronie jest czynnikiem, który ostatecznie zdecydował o tym kroku"

Intel był katalizatorem dla zmiany

Apple w trakcie WWDC 2020 oficjalnie ogłosiło, że na przestrzeni najbliższych dwóch lat w pełni zrezygnuje z wykorzystywania procesorów Intela w swoich komputerach Mac oraz MacBook i postawi na autorskie układy ARM. Od wielu miesięcy plotki na ten temat krążyły w branży technologicznej i większości obserwatorów krok ten wydawał się szalenie oczywistym. Pytanie brzmiało nie "czy", a "kiedy" to nastąpi. Były inżynier Intela zdradził, co skłoniło Apple do przyspieszenia tej rewolucji.François Piednoël, były już główny inżynier w firmie Intel, zdradził w trakcie streamowania rozgrywki z Xplane i rozmowy z widzami, że czarę goryczy przelały najpewniej procesory Intel Skylake. Mężczyzna poinformował, że kontrole jakości przeprowadzane przez firmę z Cupertino wykazywały poważne problemy z wzmiankowanymi układami., mówił szczerze Piednoël.- kontynuował Piednoël.- skonkludował.Pełny zapis wypowiedzi znajdziecie w poniższym materiale wideo.Oczywiście Apple miało mnóstwo dobrych argumentów ku temu, by w końcu postawić na własne procesory. Firma będzie mogła kontrolować w pełni proces produkcyjny, stanie się niezależna i zyska możliwość głębokiej integracji tworzonej przez siebie architektury ARM z autorskim oprogramowaniem.Pierwsze laptopy konsumenckie z układami Apple trafią do sprzedaży z końcem bieżącego roku.Źródło: YouTube