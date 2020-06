Kabel za 700zł? Oto nowy pomysł od Apple

Drogo, jak za Thunderbolt.





Kabel Apple za 700zl – hit czy kit?





Apple po raz kolejny postanowiło się „popisać” w kontekście cen dyktowanych za swoje akcesoria. Parę miesięcy temu użytkownicy wyśmiewali absurdalnie wysoką cenę kółek do Maca Pro oraz podstawkę do monitora, która została wyceniona na około 4 tysiące złotych. Tym razem mamy znów do czynienia z podobną sytuacją. W sklepie Apple pojawiła się nowa, profesjonalna wersja kabla Thunderbolt 3 o długości 2 metrów, którą można kupić także w Polsce. Jest jednak pewien problem.Od razu nasuwa się pytanie: no dobrze, skoro jest taki drogi, toTrzeba przyznać, że pod względem designu oraz samej specyfikacji, kabel Apple wygląda naprawdę przyzwoicie. Znajdziemy tutaj pleciony przewód, który nie będzie się plątał ani zwijał. Całość pozwala także na przesyłanie danych z prędkością do 40 GB/s przy wykorzystaniu portu Thunderbolt 3 lub USB 3.1 drugiej generacji. Oprócz tego, kabel Apple pozwala także na skorzystanie z wyjścia wideo DisplayPort (HBR3) i ładuje sprzęty z mocą do 100W.W sieci znajdziemy podobne konstrukcje, które zostały wycenione dużo taniej – nieraz nawet o połowę, chociażby w przypadku takich producentów, jak Belkin. Jeszcze tańsze kable, które niestety tracą już na szybkości przesyłu danych można dostać w mniejszych cenach.Podejrzewam, że osoby, które decydują się na zakup drogiego monitora lub Maca Pro lub innych sprzętów wymagających bezkompromisowej jakości podczas pracy. W przypadku „zwykłych śmiertelników”, cena 700 złotych za dwa metry przewodu może być faktycznie wysoka.Źródło: Apple / fot. Apple