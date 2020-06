Porównanie specyfikacji Redmi Note 8 Pro i Redmi Note 9 Pro. Który lepszy?

Wybór nie jest łatwy.





Co lepsze, Redmi Note 8 Pro czy Redmi Note 9 Pro? Porównanie specyfikacji popularnych smartfonów Xiaomi daje odpowiedzi na wiele pytań. Który smartfon Xiaomi kupić? Pomożemy Wam podjąć ten wybór! Dlaczego postanowiliśmy akurat na te dwa urządzenia? To proste, zarówno Redmi Note 8 Pro, jak i Redmi Note 9 Pro sprzedawane są w atrakcyjnej cenie i nasi czytelnicy często o nie pytają. Do dzieła!





Redmi Note 8 Pro i Redmi Note 9 Pro - co wybrać?





Obudowa



Urządzenie poprzedniej generacji jest nieco mniejsze i smuklejsze. Wymiary Redmi Note 8 Pro to 161,30 x 76,40 x 8,79 mm, a Redmi Note 9 Pro - 165,75 x 76,68 x 8,80 mm. Starszy i tańszy smartfon waży 200 gramów, podczas gdy masa Redmi Note 9 Pro wynosi 209 gramów. Ważny aspekt to odporność na działanie wody. Redmi Note 8 Pro spełnia normę IP52, a Redmi Note 9 Pro jest tylko odporny na zachlapania za sprawą specjalnej nanopowłoki P2i.





Redmi Note 8 Pro - 161,30 x 76,40 x 8,79 mm, 200 gramów, IP52

8,79 mm, 200 gramów, IP52 Redmi Note 9 Pro - 165,75 x 76,68 x 8,80 mm, 209 gramów, P2i

Wyświetlacz



Redmi Note 9 Pro ma większy ekran niż Redmi Note 8 Pro. W przypadku nowszego sprzętu producent postawił na 6,67-calowy panel IPS o rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Obraz w starszym modelu prezentowany jest na 6,53-calowej matrycy IPS o nieco innych proporcjach i rozdzielczości 1080x2340 pikseli. W obu przypadkach ekrany są chronione szkłem Corning Gorilla Glass 5. Przednia kamerka w Redmi Note 9 Pro znajduje się w wycięciu w ekranie, w modelu Redmi Note 8 Pro zaś na notchu.





Ekran w Redmi Note 9 Pro | Źródło: Xiaomi

Ekran w Redmi Note 8 Pro | Źródło: Xiaomi

Redmi Note 8 Pro - 6,53-cal owy IPS, 1080x2340 pikseli

owy IPS, 1080x2340 pikseli Redmi Note 9 Pro - 6,67-calowy IPS, 1080x2400 pikseli

Procesor i wydajność



Redmi Note 8 Pro korzysta z mocy obliczeniowej układu MediaTek Helio G90T, a Redmi Note 9 Pro robi użytek ze Snapdragona 720G. Różnice w wydajności pomiędzy dwoma układami nie są duże. W testach syntetycznych nowszy model legitymuje się wydajnością wyższą o ok. 15% w przypadku obliczeń wykonywanych na jednym rdzeniu oraz ok. 6-8% w przypadku obliczeń wielowątkowych. Różnica w wyniku w benchmarku AnTuTu oscyluje w okolicach 5% na korzyść Redmi Note 9 Pro. Oba smartfony dysponują 4/6 GB pamięci RAM - zależnie od wersji.





Redmi Note 8 Pro - MediaTek Helio G90T (ok. 96 000 pkt w AnTuTu)

(ok. 96 000 pkt w AnTuTu) Redmi Note 9 Pro - Snapdragon 720G (ok. 100 500 pkt w AnTuTu)

Bateria



Redmi Note 9 Pro wyposażono w pojemniejszy akumulator niż w modelu Redmi Note 8 Pro. W nowszym urządzeniu Xiaomi postawiło na baterię o pojemności 5020 mAh, która zastąpiła ogniwo o pojemności 4500 mAh znane ze starszego modelu. Starszy sprzęt wspiera szybkie ładowanie 18 W, a nowszy zaskakuje ładowaniem 30 W, niedostępnym nawet w dużo droższych iPhone'ach od Apple.





Redmi Note 8 Pro - 4500 mAh, szybk ie ładowanie 18 W

ie ładowanie 18 W Redmi Note 9 Pro - 5020 mAh, szybkie ładowanie 30 W

Redmi Note 9 Pro to bateria o większej pojemności i szybsze ładowanie. | Źródło: Xiaomi

Aparaty i jakość zdjęć



Coś tam się zmieniło, ale... wcale nie tak wiele! Zasadniczo można założyć, że większość osób nie zobaczy różnicy pomiędzy zdjęciami z jednego i drugiego telefonu Redmi.



Redmi Note 8 Pro korzysta z zestawu czterech kamer głównych:





64 Mpix (ƒ/1,8, 1/1,7", 0 ,8 µm)

,8 µm) 8 Mpix (szeroki kąt, ƒ/2,2, 13 mm, 1/4", 1,12 µm)

2 Mpix (makro, ƒ/2.4, 1/5", 1,75 µm)

2 Mpix (głębia tła, ƒ/2.4, 1/5", 1,75 µm)





Poczwórny aparat tylny w Redmi Note 8 Pro | Źródło: Xiaomi





W Redmi Note 9 Pro zastosowano bardzo podobny kwartet:





64 Mpix (ƒ/1,8 9, 1/1,72", 0,8 µm)

9, 1/1,72", 0,8 µm) 8 Mpix (szeroki kąt, ƒ/2,2, 1,12 µm)

5 Mpix (makro, ƒ/2,4, 1/1,5", 1,12 µm)

2 Mpix (głębia tła, ƒ/2,4)





Poczwórny aparat tylny w Redmi Note 9 Pro | Źródło: Xiaomi



O ile zdjęcia różnią się za sprawą rozdzielczości w wypadku fotografii makro, to ich jakość jest zbliżona zarówno w dzień, jak i w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Maksymalna rozdzielczość wideo to 4K w 30 klatkach na sekundę



Przedni aparat w Redmi Note 8 Pro to moduł z sensorem 20 Mpix z obiektywem ƒ/2.0. W Redmi Note 9 Pro wykorzystano moduł 16 Mpix z ciemniejszym obiektywem ƒ/2,48. Zdjęcia są ponownie porównywalne.





Łączność, czyli NFC i inne





Miło mi poinformować, że zarówno Redmi Note 8 Pro, jak i Redmi Note 9 Pro wyposażono w moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych.





Urządzenia oferują dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac (5 GHz i 2,4 GHz), Bluetooth 5.0 z A2DP i LE, radio FM, a także łączność GNS z obsługą GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS i BDS.



Smartfony mają port podczerwieni oraz port USB-C do transferu danych i podpinania ładowarki. Sprzęty oferują również czytnik linii papilarnych (z tyłu w Redmi Note 8 Pro, z boku w Redmi Note 9 Pro), a także akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy i kompas.





Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro / kształ ramki i rozmieszczenie elementów praktycznie się nie różni





Redmi Note 8 Pro czy Redmi Note 9 Pro - który wybrać?



Jak sami widzicie, Redmi Note 9 Pro oferuje kilka drobnych, ale pozytywnych zmian jakościowych, negatywnie zaskakując w zasadzie wyłącznie krokiem wstecz w kwestii ochrony przed szkodliwym działaniem wody.



Jeśli szybsze ładowanie, nieco wydajniejszy procesor oraz nieco większy ekran są dla Was dostatecznym usprawiedliwieniem dla wyższej ceny nowszego smartfonu, to na pewno będziecie z niego zadowoleni. Jeśli z kolei chcecie zaoszczędzić nieco grosza... decyzja o kupnie modelu Note 8 Pro będzie właściwa - to wciąż solidny "średniak".





Redmi Note 9 Pro 6/128GB - 1399,00 zł

Redmi Note 9 Pro 6/64GB - 1299,00 zł

Redmi Note 8 Pro 6/128GB - 1199,00 zł

Redmi Note 8 Pro 6/64GB - 1099,00 zł

Przy ostatecznym wyborze kluczowa może okazać się cena. Oto oficjalne ceny polskiego dystrybutora:Jak widać, Redmi Note 8 Pro jest znacznie tańszy, a w dodatku zdarzają się promocje, gdzie podstawowy wariant możemy kupić za 999 zł.