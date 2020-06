Debiutuje Huawei MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen i ekranem 2K

Huawei nie odpuszcza rynku laptopów.

MateBook 13 AMD / foto. Huawei

Windows 10 Pro i ekran 2K

MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U / foto. Huawei

Lekka, aluminiowa konstrukcja

MateBook 13 posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania / foto. Huawei

Huawei Share OneHop oraz Multi-Screen Collaboration

Cena i dostępność

Huawei

Przedsprzedaż ruszy 24 czerwca i potrwa do 12 lipca. W tym okresie ultrabook będzie można zamówić w zestawie z dwoma atrakcyjnymi prezentami za 1 zł każdy – z etui i bezprzewodową myszką Huawei. Oferta przedsprzedażowa obowiązuje do 12 lipca lub do wyczerpania zapasów. Regularna sprzedaż nowego laptopa Huawei ruszy 13 lipca.MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U i nowoczesnym układem graficznym Radeon Vega 8 zapewnia użytkownikowi niezłą wydajność oraz optymalną efektywność energetyczną. Ultrabook pracuje na systemie operacyjnymi będzie dostępny w dwóch konfiguracjach – z pamięcią wewnętrznąMateBook 13 AMD został wyposażony w ekran. Szerokość otaczających go ramek wynosi jedynie 4 mm, a wyświetlacz zajmuje aż 88 procent wewnętrznej powierzchni laptopa.Jasność ekranu nowego laptopa Huawei wynosi 300 nitów i odwzorowuje pełen zakres kolorów palety sRGB.MateBook 13 jest bardzo lekki, waży zaledwie 1,3 kg, a jego obudowa została wykonana z aluminium. Niewielkie wymiary sprawiają, że laptop idealnie nadaje się do pracy zdalnej. Ma mniej niż 15 mm wysokości, a powierzchnia zamkniętego urządzenia jest mniejsza od kartki papieru w formacie A4. W obudowie laptopa znajdują się dwa porty typu USB-C oraz wejście typu minijack.Ultrabook wyposażony został w baterię o pojemności 41,8 Wh, a konstrukcja chłodzenia oparta na podwójnych wentylatorach Shark Fin 2.0 sprawia, że ciepło, które jest wytwarzane podczas pracy laptopa, rozprasza się szybciej niż w poprzednich wersjach urządzenia.Dodatkowo, nowy MateBook 13 został wyposażony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania.Nie jest zaskoczeniem, że komputer został wyposażony w funkcje Share OneHop oraz Multi-Screen Collaboration, które ułatwiają wielozadaniową pracę na urządzeniach Huawei.OneHop umożliwia zbliżeniowe przesyłanie danych między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki – wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć urządzenie mobilne (z nakładką EMUI w wersji 9.0 lub wyższej) do laptopa. Dzięki OneHop użytkownik może w jedną minutę przenieść między urządzeniami gigabajtowy film czy 500 zdjęć.Z kolei Multi-Screen Collaboration umożliwia współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych (ze smartfonem lub tabletem z nakładką EMUI w wersji 10.0 lub wyższej). Między współdzielonymi ekranami wystarczy przesunąć dowolny plik, aby zapisać go w pamięci drugiego urządzenia.MateBook 13 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U i dyskiem SSD o pojemności 256 GB będzie można zamówić w przedsprzedaży od 24 czerwca do 12 lipca w sklepach Media Markt, RTV Euro AGD , x-kom, Neonet i Komputronik, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, a także w oficjalnym sklepie internetowym marki – huawei.pl. Rekomendowana cena detaliczna nowego MateBook 13 w tej konfiguracji wynosiNatomiast wersja MateBooka 13 z dyskiem SSD o pojemności 512 GB będzie dostępna w przedsprzedaży od 24 czerwca do 12 lipca w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, a także w oficjalnym sklepie internetowym marki – huawei.pl. Rekomendowana cena detaliczna w tej konfiguracji wynosiŹródło: