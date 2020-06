Stacja robocza dla profesjonalisty? Lenovo ThinkPad P73 to oczywisty wybór

Trudno znaleźć wydajniejszą maszynę.



Dożyliśmy naprawdę pięknych czasów. Czasów, w których rozwój technologii sprawił, że osoby korzystające na co dzień w swojej pracy z cechującego się wysoką mocą obliczeniową desktopa, mogą bez wyrzeczeń zamienić go na znacznie bardziej wszechstronnego laptopa. Mam w tym momencie na myśli wydajne, mobilne stacje robocze, pozwalające realizować nawet najbardziej wymagające projekty z dowolnego miejsca na ziemi. Profesjonaliści zajmujący się obróbką zdjęć, renderowaniem grafik i montażem filmów mogą przebierać wśród ciekawych propozycji. Osoby poszukujące absolutnie najwyższej wydajności powinny zwrócić uwagę na to, co oferują urządzenia Lenovo ThinkPad P73.







Moc obliczeniowa rodem z komputerów stacjonarnych

Przez ostatnie tygodnie sprawdzaliśmy możliwości najwydajniejszej mobilnej stacji roboczej w ofercie Lenovo. Rzut oka na specyfikację pokazuje, że mamy do czynienia ze sprzętem dla profesjonalistów.







Procesor Intel Core i9-9880H z vPro, układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 4000, aż 64 GB RAMu SODIMM i aż dwa dyski SSD NVMe o pojemności 1 TB każdy po prostu muszą robić pozytywne wrażenie na każdej osobie rozglądającej się za idealnym komputerem do pracy. Tę imponującą konfigurację, radzącą sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami da się jednak poprawić.







Lenovo pozwala dostosować sprzęt do indywidualnych potrzeb konsumenta. I tak, opcjonalnie postawić można na nieco mniej wydajny procesor Intel Xeon E-2276M, maksymalizując moc obliczeniową układu graficznego poprzez wybór GPU NVIDIA Quadro RTX 5000. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać mocniejszą kartę graficzną, pozostając jednocześnie przy 8-rdzeniowym, 16 wątkowym procesorze Intel Core i9 9. generacji. Potrzebujecie jak największej ilości RAMu? Lenovo Thinkpad P73 obsłuży nawet 128 GB pamięci DDR4. Priorytetem jest przestrzeń na pliki projektów? Mobilna stacja robocza pomieści nawet 6 TB danych na szybkich dyskach SSD.



Potwierdzeniem potencjału urządzenia są certyfikaty wystawione przez niezależnych producentów oprogramowania - ArcGIS, AutoCAD, Creo, Decision Space, McKesson, Revit, SolidWorks, 3dsMax i wielu innych. Są nim także wyniki przeprowadzonych przez nas testów wydajnościowych.



Dodatkowo, producent dostarcza oprogramowanie Lenovo Performance Tuner (LPT), które ma na celu optymalizację wydajności i efektywności pracy stacji roboczej, aby móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Poprzez wykorzystanie predefiniowanych ustawień dedykowanych pod konkretne aplikacje LPT umożliwia zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności na poziomie ustawień sprzętowych jak i systemowych.



Ekran 4K wprost stworzony dla grafików

Oczywiście dobrej jakości mobilna stacja robocza to nie tylko podzespoły dbające o jej moc obliczeniową, ale przede wszystkim ekran. Użytkownicy Lenovo ThinkPad P73 mogą wybierać pomiędzy matrycami o dwóch różnych rozdzielczościach, w zależności od swoich preferencji.





Ekran można “położyć” dosłownie na płasko



Opcjonalnie laptop wyposażyć można w antyodblaskowy 17,3-calowy panel IPS o rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), który cechuje jasność aż 400 nitów. Wspierający technologię HDR Dolby Vision i wyświetlający 100% przestrzeni kolorów Adobe RGB działa doskonale nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, gwarantując dobre odwzorowanie kolorów. Usługa kalibracji kolorów X-Rite Pantone to coś, co może zwrócić uwagę grafików i osób pracujących na co dzień przy obróbce zdjęć i filmów. Dodatkowy monitor może okazać się zupełnie zbyteczny.







Nie ukrywam, że bardzo istotną cechą laptopa powinna być jakość jego wykonania. Osoby kupujące mobilne stacje robocze chciałyby, żeby sprzęt potrafił radzić sobie także w trudnych warunkach. W tej kwestii Lenovo również się postarało i przetestowało ThinkPada P73 pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Sprzęt miał przejść ponad 200 testów jakościowych, stanowiących gwarancję niezawodnej pracy po upuszczeniu, zalaniu, czy też w wysokiej i niskiej temperaturze. Pomimo tego, że obudowa jest odporna na uszkodzenia, sprzęt dysponujący ogromną mocą obliczeniową waży zaledwie 3,4 kg. To naprawdę niewiele jak na laptopa o tak wielkich możliwościach.





Mobilna stacja robocza waży zaledwie 3,4 kg



Wygoda, komfort pracy i kultowy TrackPoint

Praca przy użyciu klawiatury ThinkPad Precision Keyboard to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza, że producent zdecydował się zaoferować użytkownikom także sekcję numeryczną.







Klawisze są dobrze wyprofilowane i kształtem dopasowują się do opuszka palców. Odległości pomiędzy nimi są na tyle duże, aby szybkie pisanie było czynnością łatwą i naturalną. W trudnych warunkach oświetleniowych z pomocą przychodzi ładne, białe podświetlenie, skutecznie rozświetlające całą powierzchnię klawiatury. Jak przystało na serię ThinkPad, pomiędzy klawiszami G, B i H nie mogło zabraknąć kultowego TrackPointa, który z powodzeniem może zastąpić wysokiej jakości płytkę dotykową, umieszczoną poniżej klawiatury.





Gładzik i kultowy TrackPoint



Nikt nie lubi nosić ze sobą dodatkowych hubów USB, przejściówek i innych akcesoriów. Użytkownicy stacji roboczych bardzo często podpinają do nich całą masę urządzeń zewnętrznych i miło jest mi poinformować, że ThinkPad P73 nie zawodzi także i w tej kwestii, oferując niezwykle szeroki wybór złączy.







Złącze zasilania umieszczono z tyłu



Uprzedzam najważniejsze pytanie: czytnik kart pamięci jest na swoim miejscu i obsługuje aż cztery różne standardy nośników danych. Ponadto, sprzęt rozpieszcza trzema portami USB-A 3.1 pierwszej generacji (1 zawsze aktywny), aż dwoma złączami Thunderbolt 3, portem USB-C, gniazdem Ethernet RJ45, wyjściem HDMI 2.0, złączem audio combo jack, a nawet czytnikiem kart chipowych. Naturalnie, mobilna stacja robocza Lenovo zapewnia łączność w najnowszym standardzie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, a nawet dysponuje modułem NFC.



