Najlepszy laptop z Windowsem dostępny teraz także z Ubuntu 20.04 LTS

Doskonała wiadomość.





Dell XPS 13 z Ubuntu 20.04 LTS

Dell XPS 13 Developer Edition. | Źródło: Dell

"Przedsiębiorstwa coraz częściej wyposażają swoich programistów i inżynierów w preferowanych przez nich system operacyjny, który zapewnia wysoką wydajność pracy. Często jest nim Linux. Ubuntu 20.04 LTS w najnowszej wersji Dell XPS 13 Developer Edition oferuje wydajność, jakiej wymagają programiści, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i długoterminowe wsparcie, którego potrzebują pracownicy IT"

Najlepszy laptop z Windowsem nie jest tani

Dwie wersje kolorystyczne Dell XPS 13 Developer Edition - srebrna i biała. | Źródło: Dell

Wypróbuj Ubuntu 20.04 LTS i przekonaj się, czy to system dla Ciebie

Świetne wiadomości dla miłośników Linuxa. Kolejny po Lenovo producent stawia na ten właśnie system operacyjny. Tym razem padło na Della, który najnowszą wersję laptopa XPS 13, uznawanego przez wielu za najlepszy notebook z Windowsem, wyposażyć postanowił w system Ubuntu 20.04 LTS . Klienci z Europy mogą go zamówić już dziś!Dell XPS 13 z Ubuntu sprzedawany jest pod nazwą Developer Edition. Obraz wyświetlany jest na 13,3-calowym ekranie IPS (Full HD lub 4K) InfinityEdge o ramkach bocznych i górnej o grubości zaledwie 4 mm oraz 100-procentowym pokryciu palety barw sRGB. Jego jasność wynosi 400 nitów, a współczynnik kontrastu to 1500:1.O jego wydajność dbają procesory Intel Core 10. generacji z najwydajniejszym Intel Core i7-1065G7 na czele. Oprócz tego użytkownik do dyspozycji otrzymuje zintegrowany układ graficzny Intel Iris Plus oraz nawet 16 GB RAMu. Dane przechowywane są na dyskach SSD NMVe M.2 o pojemności do 2 TB., mówił Martin Wimpress z Canonical.Sprzedawane w metalowych obudowach notebooki mają ładny akcent w postaci wykonanej z karbonu podpórki pod nadgarstki dookoła touchpada. Do sklepów trafiły srebrna i biała wersja kolorystyczna. Cała konstrukcja waży zaledwie 1,21 kg.Najtańszy wariant Dell XPS 13 9370 Developer Edition kosztował będzie nieco ponad 4500 złotych.Jeśli chcesz przekonać się o tym czy warto kupić Della XPS 13 w tej właśnie wersji, pobierz Ubuntu 20.04 LTS z naszej bazy plików i przekonaj się, czy Linux jest dla Ciebie.Źródło: Dell