GC PowerPlay20 - nowa odsłona power banku zaprojektowanego w Polsce

Naprawdę pojemna bateria.

GC PowerPlay20 / foto. Green Cell

Ogniwo o pojemności 20 000 mAh





Pojemność, wieloportowość, kompatybilność z wieloma kategoriami urządzeń – to najważniejsze cechy. Power bank został zaprojektowany w Polsce, a dział R&D Green Cell wyposażył go w autorski systemoraz nowoczesny design.Nowość od Green Cell to powiększona wersja popularnego power banku producenta - modelu GC PowerPlay10. Podwojona w stosunku do poprzednika pojemność baterii oraz użycie wysokiej klasy materiałów i flagowy design marki sprawiają, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.Producent podaje, że największym atutem GC PowerPlay20 jest zbudowana z wysokiej jakości ogniw litowo-polimerowych bateria o pojemności. Urządzenie można z powodzeniem wykorzystać do ładowania takich sprzętów jak m.in. ultrabooki, iPady czy Nintendo Switch.W przypadku smartfonów nowość od Green Cell pozwala nawet na. Oznacza to możliwość korzystania z urządzenia nawet przez 3 doby, bez dostępu do innego źródła energii. Producent zadbał o wysoki poziom bezpieczeństwa urządzenia, dzięki czemu spełnia on wszystkie wymogi transportu lotniczego i może być wykorzystywane na pokładach samolotów.