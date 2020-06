Xiaomi TV Stick może być wielkim niewypałem. Przy Mi Box S nie ma racji bytu

Zaskoczenie z dwoma modelami Czy wkrótce Xiaomi Mi Box S dostanie godnego następcę? Chińska firma sztukuje tym razem nie tyle smart TV box, co smart TV stick podobny wyglądem np. do Intel Compute Stick i to w dwóch edycjach. Mi TV Stick 4K będzie faktycznie nieco wydajniejszy, ale Mi TV Stick FHD to wręcz lekko przycięty Mi Box S.



Według danych zebranych z chińskich sklepów ( AliExpress i GearBest), gdzie można zamawiać już urządzenia (chociaż na wysyłkę trzeba jeszcze chwilę poczekać), różnica pomiędzy dwoma edycjami to zastosowany CPU i GPU, wielkość pamięci RAM oraz maksymalna obsługiwana rozdzielczość. Mi TV Stick FHD będzie dysponował czterordzeniowym procesorem na rdzeniach ARM Cortex-A53 o taktowaniu 2,0 GHz i z GPU Mali 450. Najpewniej to identyczna jednostka jak stosowana w Mi Box S. Do tego otrzyma 8 GB pamięci na dane i tylko 1 GB RAM. Będzie miał Androida TV 9.0, WiFi ac, Bluetooth 4.2, port microUSB.

Pełny zestaw prezentuje się podobnie do Xiaomi Mi Box S / foto. XiaomiSmart Store @ AliExpress



Mocniejszy wariant legitymuje się czterordzeniowym procesorem Amlogic S905Y2 (również Cortex-A53) z GPU Mali-G31 MP, 2 GB pamięci RAM i portem USB typu C. Pozostała specyfikacja (poza obsługą rozdzielczości 4K) jest w zasadzie identyczna. Względem Xiaomi Mi Box S edycje w stickach dostaną też piloty z dodanym przyciskiem dla Amazon Prime Video. Do tej pory Xiaomi w przystawkach smart TV umieszczało tylko guzik z Netflixem. W zestawie dostaniemy też ładowarkę nie z dedykowanym wtykiem zasilania, a po prostu USB o wymiennym kablu.



Czy jest sens wymieniać Xiaomi Mi Box S?

Ciekawe, czy Mi TV Stick FHD będzie w miarę porządnie działał. Procesor wystarczy, ale można obawiać się o tak niewiele pamięci RAM. Za to edycja 4K będzie z pewnością lepsza od Mi Box S, choć nie można mówić o wielkiej rewolucji. Ceny we wspominanych sklepach kształtują się jako 64,39 dolarów w promocji, a regularnie 69,99 dolarów za FHD (254 lub 276 złotych) i 133,14 dolarów (około 525 złotych) za edycję 4K.





Stick mniejszy od pilota / foto. XiaomiSmart Store @ AliExpress



FHD wydaje się nawet rozsądnie wycenione, ale w rzeczywistości tak nie jest. Za podobne pieniądze można już kupić Xiaomi Mi Box S, który ma większe możliwości. Za to stick 4K wchodzi w zupełnie inny próg cenowy. Nie jestem pewien, czy dwukrotność należności za Mi Box S jest warta wymiany procesora na nowy, który raczej nie ofertuje tak ogromnego wzrostu wydajności.



Drogie 4K i biedne full HD do wyboru.Źródło i foto: AliExpress / GearBest