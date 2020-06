Dwa modele bezprzewodowych słuchawek OPPO w solidnej promocji

Specjalna oferta na słuchawki.

OPPO przygotowało specjalną ofertę na cieszące się bardzo opiniami słuchawki bezprzewodowe:. Od teraz można kupić je w atrakcyjnych cenach, odpowiednio za. Promocja potrwa do 12 lipca br.Oppo Enco Free wykorzystują konstrukcję całkowicie bezprzewodową - bez wykorzystania ani milimetra kabla. Na pierwszy rzut oka sprzęt faktycznie przypomina AirPods od Apple. W tym przypadku mamy do czynienia również z dwiema słuchawkami oraz małym etui, które posiada w sobie wbudowaną baterię służącą do uzupełnienia energii w samym akcesorium. Na etui znalazło się również miejsce na specjalną diodę wskazującą poziom naładowania energii oraz port USB typu C pozwalający na doładowanie słuchawek.

OPPO Enco Free / foto. OPPO

OPPO Enco W31

OPPO Enco W31 / foto. OPPO

Słuchawki OPPO w promocji na Allegro

Słuchawki Oppo Enco Free ważą około 4,6 grama. Według producenta akcesorium jako pierwsze korzysta w pełni z ultra-dynamicznych głośników. Dzięki wykorzystaniu specjalnego obwodu magnetycznego, jakość dźwięku ma nie mieć sobie równych. W połączeniu z etui, słuchawki Enco Free są w stanie działać do 25 godzin na jednym ładowaniu baterii. I to wszystko z włączonymi mikrofonami do aktywnej redukcji szumów. To naprawdę bardzo dobry wynik.OPPO Enco W31 wyróżniają się nie tylko wzornictwem. Producent zapewnia o wysokim komforcie użytkowania za sprawą ergonomicznego kształtu urządzenia. Za sprawą współpracującego z słuchawkami algorytmu AI hałasu z zewnątrz słuchawek będą redukowane, co pozwoli słuchać muzyki ciszej, a rozmówców słyszeć wyraźniej.Każda ze słuchawek jest niezależnie połączona ze smartfonem i nic nie stoi na przeszkodzie, aby w danym momencie korzystać tylko z jednej z nich. OPPO chwali się, że za sprawą systemowej optymalizacji udało się zminimalizować opóźnienia sygnału, które są niższe, niż w wielu konkurencyjnych rozwiązaniach. Dźwięk przesyłany jest przez Bluetooth z obsługą kodeków AAC i SBC.OPPO Enco W31 wyposażono w 7-milimetrowe podwójne membrany kompozytowe z TPU. Materiał ten ma dynamicznie reagować i generować niezłe brzmienie, zwiększając zasięg wysokich częstotliwości i redukując zniekształcenia przy niskich częstotliwościach. Charakterystyka brzmieniowa stawia nacisk właśnie na tony niskie i wysokie. Słuchawki mają tryb zwykły oraz mocniej akcentujący basy.Podobnie jak w modelu OPPO Enco Free model ten spełnia normę IP54, która zapewnia o odporności urządzenia na wilgoć i wodę oraz kurz.Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco Free i Enco W31 kosztują teraz 399 oraz 299 złotych. Ofertę znajdziecie w strefie marek na Allegro . Co ważne, osoby korzystające z Allegro Smart mogą liczyć na darmową dostawę w ramach abonamentu. Promocja potrwa do 12 lipca br.Źródło/foto.: OPPO