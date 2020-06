Jak zbudować serwer NAS niskim kosztem? Wypróbuj OpenMediaVault

Pliki zawsze pod ręką.

W ostatnich kilku latach popularność serwerów NAS znacznie wzrosła. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, a głównie tym, że użytkownicy posiadają coraz więcej komputerów osobistych. Możliwość posiadania jednego dysku, który jest łatwo dostępny dla wszystkich urządzeń jest niezwykle kusząca.Network Attached Storage czyli, może mieć bardzo wiele zastosowań. Użytkownicy mogą wykorzystać urządzenia korzystające z tej technologii do przechowywania danych (np. multimediów) i łączyć się z dyskiem za pomocą komputerów, telefonów itp. Urządzenia NAS są dostępne dla wszystkich systemów operacyjnych bez konieczności czasochłonnej konfiguracji.Na rynku dostępnych jest wiele serwerów NAS. Jednymi z popularniejszych wyborów są urządzenia Synology. Ceny serwerów (bez dysków twardych) zaczynają się od ok. 400 zł, a kończą na kilku tysiącach złotych. Jeśli nie potrzebujemy profesjonalnych rozwiązań, a posiadamy Raspberry Pi, lub inne urządzenie z Linuxem, to z pomocą przychodzi darmowe OpenMediaVault (OMV).

Jako pamięć możemy użyć pendrive'a lub dysku SSD / foto. Instalki.pl

Raspberry Pi lub inny komputer z Linuksem (np. z systemem Armbian)

dysk twardy lub pendrive

odpowiednie przejściówki, o ile zdecydujemy się na tradycyjny dysk twardy

zewnętrzne zasilanie w przypadku prądożernych dysków

Instalacja OpenMediaVault

apt-get install --yes gnupg

wget -O "/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive-keyring.asc" https://packages.openmediavault.org/public/archive.key

apt-key add "/etc/apt/trusted.gpg.d/openmediavault-archive-keyring.asc"

cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list

deb https://packages.openmediavault.org/public usul main

# deb https://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages usul main

## Uncomment the following line to add software from the proposed repository.

# deb https://packages.openmediavault.org/public usul-proposed main

# deb https://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages usul-proposed main

## This software is not part of OpenMediaVault, but is offered by third-party

## developers as a service to OpenMediaVault users.

# deb https://packages.openmediavault.org/public usul partner

# deb https://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages usul partner

EOF

Ten rozwijany od niemal dekady projekt pozwala na proste i szybkie skonfigurowanie komputera osobistego do stania się pełnoprawnym serwerem NAS. Co prawda Synology, jako produkt komercyjny, oferuje niezwykle rozbudowane opcje konfiguracyjne, tonie pozostaje daleko w tyle. Plusem tego rozwiązania jest to, że można z niego korzystać razem z np. Pi-Hole lub serwerem Emby. Wszystko na jednym, malutkim urządzeniu jak Raspberry Pi lub TV Box z Armbianem.Jeśli Wasze urządzenie posiada system Armbian, to należy upewnić się, że korzysta się z wersji Buster systemu Debian. Niestety, OMV nie działa poprawnie na nowszych dystrybucjach Linuksa. W przypadku Raspberry Pi, możliwe jest pobranie gotowego pliku ISO , który wystarczy wgrać na kartę pamięci i odczekać kilkanaście minut. Pozwolę się jednak skupić na pokazaniu jak zainstalować OMV bezpośrednio z pakietu instalacyjnego.Aby dowiedzieć się jak zainstalować system Armbian oraz połączyć się poprzez SSH, zapraszam do lektury jednego z moich poprzednich artykułów Pierwszym krokiem jest dodanie odpowiednich kluczy, aby możliwa była instalacja. Do terminala wklejamy następujące polecenia: