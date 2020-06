Nvidia RTX 3090 zawstydza RTX 2080 Ti w popularnym benchmarku

Wraz z wydajnością wzrośnie cena?





Wydajność GPU Nvidia RTX 3090 zdumiewa

Wydajność poszczególnych układów Nvidia w benchmarku 3D Mark Time Spy. | Źródło: hardwareleaks

2nd Gen NVIDIA TITAN

GA102-400-A1 5376 24GB 17Gbps

GeForce RTX 3090

GA102-300-A1 5248 12GB 21Gbps

GeForce RTX 3080

GA102-200-Kx-A1 4352 10GB 19Gbps — KatCorgi (@KkatCorgi) June 19, 2020

Wygląd kart NVIDIA GeForce RTX 3080

Mamy dla Was kolejne dobre wieści na temat nowej generacji kart graficznych Nvidia. W bazie danych popularnego benchmarka 3DMark zagościły rezultaty osiągane przez najwydajniejszego z przedstawicieli niezaprezentowanej jeszcze serii RTX 3000. Wydajność układu Nvidia RTX 3090 zawstydza to, na co pozwala obecnie moc obliczeniowa karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti.Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3090 osiągnęła w benchmarku 3DMark Time Spy wynik na poziomie 18 257 punktów. Już sam ten rezultat sugeruje, że mamy najpewniej do czynienia z zupełnie nowym układem, bowiem do takiego wyniku nie jest w stanie zbliżyć się nawet Titan RTX podkręcany przy wykorzystaniu ciekłego azotu. Jedyną kartą osiągającą lepszy rezultat była EVGA RTX 2080 Ti XC podkręcona przez KINGPIN. Optymiści sugerują, że w bazie zobaczyliśmy popis możliwości RTXa 3080, ale radziłbym powstrzymać ten optymizm.Jeśli porównamy te wyniki z dostępnymi dziś w sklepach kartami okaże się, że testowane GPU oferuje wydajność o 21% wyższą od Titana RTX i o 26% wyższą od RTXa 2080 Ti. Rdzeń GA 102 pojawi się na pewno w nieco słabszej wersji w konstrukcji RTX 3080 z 12 GB VRAM, "średniej" w RTX 3080 Ti z 12 GB VRAM najmocniejszej w układzie Titan RTX 2. generacji (RTX 3090?) z 24 GB VRAM. Testowany wariant wydaje się być właśnie GeForcem RTX 3090 z 24 GB pamięci.Jakiś czas temu na chińskim forum Chiphell pojawiły się rzekomo prawdziwe zdjęcia nowych kart Nvidia , wyposażonych w dość dziwnie wyglądające radiatory.Premiera kart graficznych Nvidia wykonanych w technologii Ampere nastąpi najpewniej we wrześniu bieżącego roku. Wtedy to zaprezentowane powinno zostać najwydajniejsze z rozwiązań, do których na przestrzeni kolejnych tygodni dołączały będą tańsze propozycje.Źródło: Hardware leaks