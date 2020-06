Bieżnia do VR KAT Walk C wielkim sukcesem na Kickstarterze. Licznik wkrótce przekroczy milion dolarów

Mając HTC Vive, możemy naturalnie chodzić w naszej przestrzeni VR. Jesteśmy ograniczeni do nie tak dużego pola gry, choć faktycznie kroki w prawdziwym świecie są odpowiednio interpretowane w tym wirtualnym, nie trzeba ruszać się tylko kontrolerami. Jeśli chcemy pograć w tytuł, gdzie dużo się chodzi, to niestety większość sterowania postacią i tak musimy realizować przez np. wychylenie gałki kontrolera VR podobnie jak to robimy na padzie. W końcu nasze pole jest małe, a świat gry ogromny.





Drogo, ale nie jak dla milionerów

Bieżnia jest oferowana w dwóch rozmiarach / foto. KAT VR @ Kickstarter

Każdy możliwy ruch

Specjalne buty, to niezbędna część zestawu / foto. KAT VR @ Kickstarter

Można to ominąć zaopatrując się w bieżnię do gier VR. Nie są to tanie zabawki, poza tym wiele z nich nie można kupić zwyczajnie jako domowy klient końcowy, bo przeznaczone są dla różnych firm i instytucji, choć wtedy zastosowaniami raczej nie są gry. Kat VR wypuszczało już sprzęt tego typu skierowany do domowych użytkowników, choć cena była wyjątkowo wysoka. Najnowsza wersja KAT Walk C jest wciąż droga, ale nie trzeba już pensji prezesa banku, żeby móc rozważać jej zakup i wielu fanów VR może sobie na nią pozwolić. W końcu jak inaczej interpretować tak dużą popularność zbiórki?Wszystkie zestawy po promocyjnych cenach 699 i 799 dolarów (2800 i 3200 złotych) już dawno się rozeszły. Obecnie dostępne są tylko w pełnej kickstarterowej cenie za 999 dolarów (około 4000 złotych). To wciąż bardzo dużo pieniędzy, ale jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany tematem, to przecież cena porównywalna np. do gamingowego laptopa.Bieżnia składa się z centralnej części podestu (spokojnie zmieści się nawet w małym pokoju), zamontowanej na nim uprzęży przypinanej do pleców i specjalnych butów. Producent zapewnia, że KAT Walk C zapewnia naturalne wrażenia chodzenia i biegania. Na pewno nie są w 100 procentach naturalne, ale to o niebo bardziej immersyjne rozwiązanie niż naciśniecie przycisku biegu czy teleportacja w grze VR.Na KAT Walk C możemy chodzić, biegać, cofać się a nawet mimo uprzęży kucać, wychylać się i szybko obracać o 180 stopni. Pomocne jest też chodzenie na boki znane głównie ze strzelanek (strafe) i możliwość włączenia dłuższego biegu lub chodu bez ciągłego przebierania nogami. Oczywiście można po prostu cały czas realnie biegać, ale nie każdy entuzjasta Skyrima VR czy innych tytułów VR ma kondycję maratończyka i chęć wylania wiader potu, aby tylko trochę dłużej pograć.Bieżnia jest zgodna w zasadzie ze wszystkimi grami VR i goglami (PlayStation VR, HTC Vive i jego różne odmiany, Oculus także z modelem Quest, Pimax VR, Valve Index czy zestawy różnych firm oparte o system Microsoftu - np.). Jedynie do PSVR należy dokupić dedykowany adapter KAT PiSystem za 119 dolarów (około 475 złotych). Dodatkowe party butów kosztują 69 dolarów (mniej więcej 275 złotych). Szkoda, że system nie został zrealizowany w oparciu o nakładki na własne obuwie. Wysyłki będą realizowane od października. Zbiórka i zamówienia są dostępne podCóż, VR nie jest zabawą dla graczy z bardzo cienkim portfelem. Dobre gogle VR to kilka tysięcy, a do tego można jeszcze dokupić opisywaną bieżnię, specjalny fotel z siłownikami jakczy kierownicę (jeśli chcemy grać w symulatory samochodowe). Nie mniej dla mogących sobie pozwolić na takie wydatki, wejście w VR jest świetną zabawą i dodatki takie jak KAT Walk C gwarantują jeszcze wyższy poziom wczucia się w witalny świat.