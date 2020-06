33 ciekawe gadżety z AliExpress do 33 złotych

Co kupić w Chinach za niewielkie pieniądze?





Co kupić na AliExpress? Na to pytanie w cyklu niedzielnych artykułów odpowiadam już po raz dwudziesty siódmy i wcale mi się nie znudziło. Zazwyczaj wyszukujemy dla Was bardzo tanie gadżety i nie inaczej jest i tym razem. Pod lupę wziąłem gadżety z AliExpress kosztujące 33 złote lub mniej. Jeśli chcecie zestawienie dotyczące nieco droższych produktów, dajcie znać w komentarzach z propozycją pułapu cenowego, a zobaczymy co da się zrobić. ;)



1. Komplet czujników ciśnienia w oponach

Co kupić na AliExpress? Na to pytanie w cyklu niedzielnych artykułów odpowiadam już po raz dwudziesty siódmy i wcale mi się nie znudziło. Zazwyczaj wyszukujemy dla Was bardzo tanie gadżety i nie inaczej jest i tym razem. Pod lupę wziąłem gadżety z AliExpress kosztujące 33 złote lub mniej. Jeśli chcecie zestawienie dotyczące nieco droższych produktów, dajcie znać w komentarzach z propozycją pułapu cenowego, a zobaczymy co da się zrobić. ;)



Czujniki ciśnienia powietrza w oponach mogą ostrzec kierowcę przed niebezpieczeństwem. W nowoczesnych samochodach montowane są czujniki cyfrowe. W chinach za paręnaście złotych kupicie ich analogowe warianty - o różnych zakresach ciśnienia. Gdy czujnik zamocowany na wentylu zmieni kolor z zielonego na żółty lub czerwony, należy skorzystać z kompresora.



Cena: ok. 16 złotych



2. Multitool z funkcją mini pochodni

Czujniki ciśnienia powietrza w oponach mogą ostrzec kierowcę przed niebezpieczeństwem. W nowoczesnych samochodach montowane są czujniki cyfrowe. W chinach za paręnaście złotych kupicie ich analogowe warianty - o różnych zakresach ciśnienia. Gdy czujnik zamocowany na wentylu zmieni kolor z zielonego na żółty lub czerwony, należy skorzystać z kompresora.



Lubicie multitoole - kto ich nie lubi? Dziś proponujemy wariant w formie breloka z miniaturową zapalniczką na naftę, której nie zgasi deszcz.



Cena: ok. 19 złotych



3. Kieszonkowy powerbank 5000 mAh z wyświetlaczem

Lubicie multitoole - kto ich nie lubi? Dziś proponujemy wariant w formie breloka z miniaturową zapalniczką na naftę, której nie zgasi deszcz.



Powerbanki wcale nie muszą być duże i ciężkie. Ten bank energii o pojemności 5000 mAh jest mniejszy od smartfonu i waży zaledwie 110 gramów. Bez obaw, jego realna pojemność jest zbliżona do deklarowanej.



Cena: ok. 33 złote



4. Elastyczny monopod na kamerę, aparat lub smartfon

Powerbanki wcale nie muszą być duże i ciężkie. Ten bank energii o pojemności 5000 mAh jest mniejszy od smartfonu i waży zaledwie 110 gramów. Bez obaw, jego realna pojemność jest zbliżona do deklarowanej.



Oto nietypowy monopod na smartfony i kamerki, który ze względu na swoją elastyczną konstrukcję może być mocowany do przeróżnych powierzchni, pozwalając uwiecznić pewne sytuacje z zupełnie nietypowej perspektywy.



Cena: ok. 33 złote



5. Kolorowe i lekkie plecaki Xiaomi 10 l

Oto nietypowy monopod na smartfony i kamerki, który ze względu na swoją elastyczną konstrukcję może być mocowany do przeróżnych powierzchni, pozwalając uwiecznić pewne sytuacje z zupełnie nietypowej perspektywy.



Ładne plecaki Xiaomi w całej palecie barw, za naprawdę niewielkie pieniądze. Lekkie i pojemne sprawdzą się w drodze do pracy lub do szkoły.



Cena: ok. 25 złotych



6. Suwmiarka z wyświetlaczem elektronicznym

Ładne plecaki Xiaomi w całej palecie barw, za naprawdę niewielkie pieniądze. Lekkie i pojemne sprawdzą się w drodze do pracy lub do szkoły.



Ta suwmiarka o długości 15 centymetrów wyświetli zmierzone wartości na cyfrowym wyświetlaczu, z dokładnością do dziesiątej części milimetra!



Cena: ok. 11 złotych



7. Etui na karty z blokadą RFID

Ta suwmiarka o długości 15 centymetrów wyświetli zmierzone wartości na cyfrowym wyświetlaczu, z dokładnością do dziesiątej części milimetra!



Praktyczne i poręczne etui dobrej jakości mieści w sobie maksymalnie sześć kart, chroniąc je przy tym przed oszustami, który chcieliby zczytać z nich dane.



Cena: ok. 11 złotych



8. Kieszonkowa podstawka pod laptopa od Xiaomi

Praktyczne i poręczne etui dobrej jakości mieści w sobie maksymalnie sześć kart, chroniąc je przy tym przed oszustami, który chcieliby zczytać z nich dane.



Wasz laptop zbyt mocno się nagrzewa? Zapewnijcie w nim odrobinę lepszy przepływ powietrza poprzez uniesienie jego tylnej części i odblokowanie wlotów powietrza. Pomoże w tym ta niewielka podstawka, która przy okazji poprawi komfort pisania na klawiaturze.



Cena: ok. 20 złotych



9. Doskonały środek do czyszczenia ekranów ze zintegrowaną mikrofibrą

Wasz laptop zbyt mocno się nagrzewa? Zapewnijcie w nim odrobinę lepszy przepływ powietrza poprzez uniesienie jego tylnej części i odblokowanie wlotów powietrza. Pomoże w tym ta niewielka podstawka, która przy okazji poprawi komfort pisania na klawiaturze.



Mam, korzystam, polecam. To zaskakująco skuteczny środek do czyszczenia wszelakich ekranów ze zdumiewająco dobrej jakości zintegrowaną mikrofibrą służącą do rozprowadzania płynu po wyświetlaczach.



Cena: ok. 19 złotych



10. Mini moduł śledzący GPS

Mam, korzystam, polecam. To zaskakująco skuteczny środek do czyszczenia wszelakich ekranów ze zdumiewająco dobrej jakości zintegrowaną mikrofibrą służącą do rozprowadzania płynu po wyświetlaczach.



Ten niewielki lokalizator GPS jest w stanie nie tylko podawać swoją pozycję i wysyłać ją za sprawą włożonej do niego karty SIM na sparowany smartfon. Użytkownik może umieścić w nim kartę pamięci micro SD i aktywować także rejestrowanie dźwięku. Akumulator o pojemności 400 mAh zapewnia od 4 do 6 dni działania i 12 dni czuwania. Fajny gadżet do ochrony samochodu lub innych cennych rzeczy.



Cena: ok. 30 złotych



11. Hub USB Xiaomi Bcase w kształcie samochodu vintage





Szukacie huba USB, który nie oszpeci biurka? Rzućcie okiem na propozycję od Xiaomi w postaci huba USB stylizowanego na samochód wyścigowy sprzed kilku dekad.



Cena: ok. 32 złotych



12. Samoprzylepne "buty" na lato

Ten niewielki lokalizator GPS jest w stanie nie tylko podawać swoją pozycję i wysyłać ją za sprawą włożonej do niego karty SIM na sparowany smartfon. Użytkownik może umieścić w nim kartę pamięci micro SD i aktywować także rejestrowanie dźwięku. Akumulator o pojemności 400 mAh zapewnia od 4 do 6 dni działania i 12 dni czuwania. Fajny gadżet do ochrony samochodu lub innych cennych rzeczy.Szukacie huba USB, który nie oszpeci biurka? Rzućcie okiem na propozycję od Xiaomi w postaci huba USB stylizowanego na samochód wyścigowy sprzed kilku dekad.



Nietypowe, odważne, idealne na lato. Wiele osób lubi spacerować bez butów, ale boi się jednocześnie, że nadepnie na coś ostrego i uszkodzi skórę stopy. Problem rozwiązują te oto samoprzylepne "podeszwy", które zapobiegają przy okazji brudzeniu stóp.



Cena: ok. 6,50 złotych



13. Prosty smartwatch z pomiaręm tętna, krokomierzem i powiadomieniami z telefonu

Nietypowe, odważne, idealne na lato. Wiele osób lubi spacerować bez butów, ale boi się jednocześnie, że nadepnie na coś ostrego i uszkodzi skórę stopy. Problem rozwiązują te oto samoprzylepne "podeszwy", które zapobiegają przy okazji brudzeniu stóp.



Prosty zegarek z krokomierzem, licznikiem spalonych kalorii, a nawet czujnikiem tętna. Da się sparować go ze smartfonem, aby otrzymywać podstawowe powiadomienia - o alarmach, przychodzących połączeniach i wiadomościach z serwisów społecznościowych. W tej cenie nie spodziewajcie się cudów - grunt, że wygląda przyzwoicie, pokazuje czas i całkiem nieźle liczy kroki. Średnia ocen i liczba zamówień są doskonałą rekomendacją zakupową.



Cena: ok. 29 złotych



14. Miniaturowe żelazko podróżne

Prosty zegarek z krokomierzem, licznikiem spalonych kalorii, a nawet czujnikiem tętna. Da się sparować go ze smartfonem, aby otrzymywać podstawowe powiadomienia - o alarmach, przychodzących połączeniach i wiadomościach z serwisów społecznościowych. W tej cenie nie spodziewajcie się cudów - grunt, że wygląda przyzwoicie, pokazuje czas i całkiem nieźle liczy kroki. Średnia ocen i liczba zamówień są doskonałą rekomendacją zakupową.



Miniżelazko nie zastąpi w żadnym wypadku pełnowymiarowego urządzenia, ale przyda się w podróży i w sytuacjach, w których zapragniecie poprawić wygląd swojego ubrania z dala od domu.



Cena: ok. 33 złote z kuponem



15. Praktyczny samoprzylepny uchwyt ścienny

Miniżelazko nie zastąpi w żadnym wypadku pełnowymiarowego urządzenia, ale przyda się w podróży i w sytuacjach, w których zapragniecie poprawić wygląd swojego ubrania z dala od domu.



Zestaw dwóch praktycznych, dwuelementowych uchwytów, dzięki którym do nietypowych powierzchni przytwierdzić można niemalże dowolny przedmiot o określonej masie - ot na przykład powiesić sobie przedłużacz na ścianie!



Cena: ok. 10 złotych



16. Mini studio fotograficzne z LEDami i wymiennym tłem

Zestaw dwóch praktycznych, dwuelementowych uchwytów, dzięki którym do nietypowych powierzchni przytwierdzić można niemalże dowolny przedmiot o określonej masie - ot na przykład powiesić sobie przedłużacz na ścianie!



Mini studio fotograficzne - dla miłośników fotografii makro i nie tylko.



Cena: ok. 33 złote



17. Opaska na uszy do biegania z funkcją słuchawek Bluetooth

Mini studio fotograficzne - dla miłośników fotografii makro i nie tylko.



Po co zakładać słuchawki pod opaskę na włosy w trakcie treningu, skoro to opaska może przy okazji pełnić funkcję słuchawek? Prosty panel sterujący, głośniczki przesyłające dźwięk wprost do ucha i miły w dotyku materiał - czego chcieć więcej?



Cena: ok. 23 złote



18. Kompaktowa latarka o dużej mocy z funkcją lampy

Po co zakładać słuchawki pod opaskę na włosy w trakcie treningu, skoro to opaska może przy okazji pełnić funkcję słuchawek? Prosty panel sterujący, głośniczki przesyłające dźwięk wprost do ucha i miły w dotyku materiał - czego chcieć więcej?



Mini latarka o dużej mocy, która za sprawą dodatkowego LEDowego źródła światła jest w stanie zastąpić lampkę w warsztacie lub na biwaku.



Cena: ok. 17 złotych



19. Magnetyczny kabel USB z wymienialną końcówką i podświetleniem

Mini latarka o dużej mocy, która za sprawą dodatkowego LEDowego źródła światła jest w stanie zastąpić lampkę w warsztacie lub na biwaku.



Kabel USB z wymienną końcówką magnetyczną. Zamiast kupować kilka różnych przewodów kup jeden przewód i różne końcówki. Urządzenia da się podpiąć do ładowania jeszcze szybciej, jeśli zostawicie w porcie ładującym przejściówkę, do której dołączać będziecie wyłącznie magnetyczną końcówkę kabla.



Cena: ok. 7 złotych



20. Słuchawki bezprzewodowe TWS z etui ładującym (dobrze oceniane)

Kabel USB z wymienną końcówką magnetyczną. Zamiast kupować kilka różnych przewodów kup jeden przewód i różne końcówki. Urządzenia da się podpiąć do ładowania jeszcze szybciej, jeśli zostawicie w porcie ładującym przejściówkę, do której dołączać będziecie wyłącznie magnetyczną końcówkę kabla.



Najtańsze słuchawki bezprzewodowe typu TWS, które w moim odczuciu warto kupić. Są wygodne, grają... poprawnie (jak na tak niską cenę), a w zestawie dołączone jest etui ładujące.



Cena: ok. 30 złotych



21. Praktyczna szpatułka ze szczypcami do kuchni

Najtańsze słuchawki bezprzewodowe typu TWS, które w moim odczuciu warto kupić. Są wygodne, grają... poprawnie (jak na tak niską cenę), a w zestawie dołączone jest etui ładujące.



Akcesorium nieodzowne w każdej kuchni - za sprawą tworzywa, z którego zostało wykonane nie zniszczy teflonowej powierzchni patelni i nie porysuje innych materiałów.



Cena: ok. 25 złotych



22. Diamentowa ostrzałka do noży 4 w 1

Akcesorium nieodzowne w każdej kuchni - za sprawą tworzywa, z którego zostało wykonane nie zniszczy teflonowej powierzchni patelni i nie porysuje innych materiałów.



W każdym domu powinna być prosta ostrzałka do noży i nożyczek. Z tej korzysta się bardzo wygodnie, a samo akcesorium ostrzy bardzo skutecznie.



Cena: ok. 33 złote



23. Użyteczne spinacze do papieru od Xiaomi

W każdym domu powinna być prosta ostrzałka do noży i nożyczek. Z tej korzysta się bardzo wygodnie, a samo akcesorium ostrzy bardzo skutecznie.



Spinacze do papieru - chyba nie muszę tłumaczyć jak szerokie jest spektrum ich zastosowania? Powinny być obecne w każdym domu. Przydadzą się w pracy biurowej, w szkole, na uczelni i do organizowania wszelakich dokumentów.



Cena: ok. 8 złotych



24. Selfie stick z wbudowanym statywem i pilotem Bluetooth

Spinacze do papieru - chyba nie muszę tłumaczyć jak szerokie jest spektrum ich zastosowania? Powinny być obecne w każdym domu. Przydadzą się w pracy biurowej, w szkole, na uczelni i do organizowania wszelakich dokumentów.



Jeszcze nie macie kijka do selfie z funkcją tripoda i przyciskiem na Bluetooth do zdalnego robienia zdjęć? Przecież za kilka dni rozpoczną się wakacje... Nie zwlekajcie - przyda się!



Cena: ok. 33 złote



25. Maseczka antysmogowa z wymiennym filtrem - także dla sportowców

Jeszcze nie macie kijka do selfie z funkcją tripoda i przyciskiem na Bluetooth do zdalnego robienia zdjęć? Przecież za kilka dni rozpoczną się wakacje... Nie zwlekajcie - przyda się!



Bez względu na to to sądzicie o zaleceniu związanym z noszeniem maseczek, warto wyposażyć się w taką maseczkę, jeśli uprawiacie sport w mieście, zwłaszcza zimą. Latem maseczka z wymiennymi filtrami także się przyda, o ile przestrzegacie wytycznych rządu. No i nie wiadomo jak wyglądała będzie sytuacja na jesieni...



Cena: ok. 33 złote



26. Atomizer Xiaomi Mijia do różnych płynów

Bez względu na to to sądzicie o zaleceniu związanym z noszeniem maseczek, warto wyposażyć się w taką maseczkę, jeśli uprawiacie sport w mieście, zwłaszcza zimą. Latem maseczka z wymiennymi filtrami także się przyda, o ile przestrzegacie wytycznych rządu. No i nie wiadomo jak wyglądała będzie sytuacja na jesieni...



Atomizer do podlewania kwiatów, rozpylania płynu do mycia szyb lub... kosmetyków samochodowych na poszczególne elementy auta. Mam i polecam każdemu wielbicielowi czystości.



Cena: ok. 25 złotych



27. Cyfrowy miernik jakości wody (PH, EC, TDS)

Atomizer do podlewania kwiatów, rozpylania płynu do mycia szyb lub... kosmetyków samochodowych na poszczególne elementy auta. Mam i polecam każdemu wielbicielowi czystości.



Zastanawiacie się, czy woda, po której szklankę zaraz sięgnięcie cechuje się odpowiednią jakością? Wątpliwości rozwieje taki oto tester jakości wody. W chwilę po włożeniu do cieczy poda najważniejsze informacje na jej temat.



Cena: ok. 33 złote



28. Przenośny wentylator z akumulatorem i możliwością działania na biurku

Zastanawiacie się, czy woda, po której szklankę zaraz sięgnięcie cechuje się odpowiednią jakością? Wątpliwości rozwieje taki oto tester jakości wody. W chwilę po włożeniu do cieczy poda najważniejsze informacje na jej temat.



Pierwszy dzień lata, to już dziś! Sprawcie sobie taki oto niewielki wentylator na USB, który postawicie na biurku komputerowym i który będziecie mogli zabrać ze sobą na wakacyjny wyjazd. Tak, może pracować w trybie bezprzewodowym za sprawą wbudowanego akumulatora.



Cena: ok. 18 złotych



29. Słuchawki przewodowe Xiaomi Piston

Pierwszy dzień lata, to już dziś! Sprawcie sobie taki oto niewielki wentylator na USB, który postawicie na biurku komputerowym i który będziecie mogli zabrać ze sobą na wakacyjny wyjazd. Tak, może pracować w trybie bezprzewodowym za sprawą wbudowanego akumulatora.



Kultowe już słuchawki przewodowe od Xiaomi. Xiaomi Piston są tanie, wygodne, ładne i oferują dobre brzmienie w niskiej cenie.



Cena: ok. 20 złotych



30. Ładowarka bezprzewodowa Qi 10 W od KUULAA

Kultowe już słuchawki przewodowe od Xiaomi. Xiaomi Piston są tanie, wygodne, ładne i oferują dobre brzmienie w niskiej cenie.



Zmęczony ciągłym podpinaniem smartfonu do ładowania? Kup ładowarkę bezprzewodową i ładuj swój sprzęt bezprzewodowo. Upewnij się tylko wcześniej, czy Twoje urządzenie jest zgodne ze standardem Qi.



Cena: ok. 19 złotych



31. Gadżet do ciekawego wycinania warzyw

Zmęczony ciągłym podpinaniem smartfonu do ładowania? Kup ładowarkę bezprzewodową i ładuj swój sprzęt bezprzewodowo. Upewnij się tylko wcześniej, czy Twoje urządzenie jest zgodne ze standardem Qi.



Gadżet dla osób lubiących eksperymenty w kuchni. Zaskocz domowników i gości nietypowo podanymi warzywami - marchewką, ogórkiem i innymi.



Cena: ok. 8 złotych



32. Świetne kamienie do ostrzenia noży - różne gradacje i ceny

Gadżet dla osób lubiących eksperymenty w kuchni. Zaskocz domowników i gości nietypowo podanymi warzywami - marchewką, ogórkiem i innymi.



Jeśli w kuchni korzystacie z droższych noży, wykonanych z lepszej gatunkowo stali (np. VG-10), powinniście ostrzyć je na specjalnym kamieniu. Polecam kamień Hiamea o dwóch gradacjach, sprzedawany w zestawie z nakładką na nóż, która zapewni idealne prowadzenie ostrza na kamieniu i zapobiegnie jego uszkodzeniu.



Cena: od ok. 33 złotych z kuponem



33. Magnetyczny trzymacz do zamykających się drzwi

Jeśli w kuchni korzystacie z droższych noży, wykonanych z lepszej gatunkowo stali (np. VG-10), powinniście ostrzyć je na specjalnym kamieniu. Polecam kamień Hiamea o dwóch gradacjach, sprzedawany w zestawie z nakładką na nóż, która zapewni idealne prowadzenie ostrza na kamieniu i zapobiegnie jego uszkodzeniu.



Wkurza Cię przeciąg zamykający drzwi, a jednocześnie lubisz przepływ świeżego powietrza przez mieszkanie? Zainwestuj w niedrogie i ładne blokery magnetyczne do drzwi. Można je zamocować bezinwazyjnie dzięki taśmie 3M.



Cena: ok. 32 złote



Wkurza Cię przeciąg zamykający drzwi, a jednocześnie lubisz przepływ świeżego powietrza przez mieszkanie? Zainwestuj w niedrogie i ładne blokery magnetyczne do drzwi. Można je zamocować bezinwazyjnie dzięki taśmie 3M.

Uwaga!

To ostatni moment, aby skorzystać z letniej wyprzedaży na AliExpress - tutaj znajdziecie najlepsze kupony i produkty w promocji.Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: