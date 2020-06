Motorola przygotowuje smartfona Edge Lite. Czym zaskoczy?

Poznaliśmy specyfikację.





Motorola Edge Lite – specyfikacja





Motorola Edge i Edge+ - nowe smartfony producenta - fot. Motorola

Motorola przygotowuje kolejnego smartfona z linii Edge – tym razem jednak nie będzie to flagowa propozycja, a smartfon, który ma wpisać się w średnią półkę cenową oraz wydajnościową. W Polsce fani marki mogą kupić już z kolei model Edge mający być swoistym powrotem producenta do urządzeń z wyższej-średniej półki.Dla kogo w takim razie będzie przeznaczonyMotorola Edge Lite zostanie wyposażona w 6,7 calowy wyświetlacz OLED, który będzie działał w rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli i odświeżał się z częstotliwością 90Hz. Cały panel wesprze między innymi technologię HDR. Pod maską smartfona znajdziemy, pozwalający na połączenia z sieciami bezprzewodowymi nowej generacji. To nie wszystko.Motorola Edge Lite będzie posiadał także najprawdopodobniej– ten parametr będzie można rozszerzyć za pośrednictwem karty micro SD.Na tylnej obudowie Motoroli Edge Lite producent umieści(sensor Samsunga), a do niego dołączą także inne sensory o rozdzielczości 16, 8 oraz 5 Mpix. Za długie działanie na jednym ładowaniu ma odpowiadać bateria o pojemności aż. Wygląda to naprawdę nieźle.Największą różnicą w Motoroli Edge Lite w porównaniu do innych smartfonów z tej serii będzie przedni panel urządzenia, który najpewniejdo czego przyzwyczaił nas producent.Urządzenie ma pojawić się w czterech wariantach kolorystycznych i obecnie nie wiadomo czy finalnie trafi do Polski. Przecieki wskazują, iż. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 1780 złotych.Źródło: XDA / fot. Motorola