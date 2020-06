Apple przygotowuje największą niespodziankę od czasów iPhone’a

Na premierę trzeba będzie jednak poczekać.





fot. Lux Interaction - Unsplash

Czym zaskoczy zestaw VR od Apple?





Najnowsze informacje pochodzące od Marka Gurmana z serwisu Bloomberg zdradzają, iż Apple może faktycznie pracować nad sprzętem, który byłby jedną z największych niespodzianek od czasu premiery pierwszego iPhone’a. Konkretniej chodzi tutaj o zestaw do rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości, który zostałby zamknięty w postaci specjalnych okularów.– więcej na jego temat dowiedzielibyśmy się już za rok, podczas oficjalnego ogłoszenia.Chociaż te plany mogą się jeszcze zmienić, to sama informacja na ich temat pochodzi z nie byle jakiego źródła –Drugim źródłem jest tajny raport producenta, który w całości poświęcony jest technologii AR i VR, a także kwestii produktowej oraz tej związanej z bezpośrednią premierą urządzenia z jabłkiem w logo.Zestaw do rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości od Apple ma być wyposażony w ekrany o ultra-wysokiej rozdzielczości, które mają sprawić, iż. Osoby, które testowały prototyp urządzenia zwracały uwagę na niesamowitą jakość dźwięku wydobywającą się z wbudowanych głośników.Każdy z zestawów do AR/VR będzie posiadał dostęp do sklepu App Store, który będzie na początku koncentrował się na grach oraz strumieniowym przesyłaniu multimediów. Urządzenie ma także służyć jako sprzęt, który będzie można wykorzystać do komunikacji podczas wirtualnych spotkań.Co ciekawe, niektóre plotki mówią o tym, iż Apple ma obecnie współpracować z Valve w celu optymalizacji oraz dostosowania gier do swojego nowego urządzenia. Nowa wersja oprogramowania iOS 14 dla urządzeń mobilnychNie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać.Źródło: DT