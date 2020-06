Przystawka do telewizora od Xiaomi już blisko premiery

Sprzęt został certyfikowany.





Xiaomi Mi TV Stick specyfikacja





Xiaomi Mi TV Stick - fot. Gearbest

Całkiem niezłe możliwości





Xiaomi przygotowuje się do zaprezentowania swojej przystawki do telewizora –. Urządzenie znajduje się już o krok od oficjalnej premiery: otrzymało ono świeżą, oficjalną certyfikację EWG. Ostatnio przystawka została także zauważona w wielu sklepach internetowych, takich jak między innymi Aliexpress czy Gearbest. Chiński producent jest więc na oficjalnej prostej do wydania swojego akcesorium. Na co mogą liczyć użytkownicy?Xiaomi Mi TV Stick ma działać w oparciu o czterordzeniowy procesor Amlogic S905 Y2 wraz z grafiką Mali G31 MP2. Do tego wszystkiego można dorzucić. Niestety do tej pory nie pojawiły się żadne przecieki na temat tego czy użytkownicy będą mogli skorzystać z innych konfiguracji samego urządzenia. Mi TV Stick ma działać po wyjęciu z pudełka w oparciu o Androida 9 Pie.Xiaomi Mi TV Stick będzie korzystać również z. Oczekuje się, iż przystawka zostanie wyposażona w pilota Bluetooth z mikrofonem, który pozwoli na interakcję z Asystentem Google poprzez wydawanie odpowiednich komend przez użytkownika.Xiaomi Mi TV Stick ma wspierać również technologię Dolby Stereo Sound – przystawka. Nie zabraknie także wsparcia dlaIle trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi TV Stick? Tego jeszcze niestety nie wiadomo. Po sieci krążą informacje, według których przystawka do telewizora od chińskiego producenta będzie kosztowała około 80 dolarów –Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę.Źródło: Gizmochina