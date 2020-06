Wyciekły ceny nowych iPhone'ów. Będzie zaskoczenie?

Wygląda to całkiem nieźle.





iPhone 12 – ceny





Premiera nowych, flagowych smartfonów Apple zbliża się wielkimi krokami. Niestety co krok w sieci pojawiają się doniesienia na temat ewentualnego opóźnienia prezentacji nowych iPhone’ów. Sprawa ma być związana z pandemią koronawirusa oraz kłopotami amerykańskiego producenta dotyczącymi kontroli jakości sprzętów. Planowana prezentacja iPhone’a 12 i 12 Pro ma odbyć się więc nie (jak to bywało dotychczas) we wrześniu,Do sieci przedostały się. Trzeba przyznać, ze wyglądają one całkiem nieźle, szczególnie biorąc pod uwagę obecnie istniejące portfolio smartfonów producenta.Jeśli plotki okażą się prawdziwe, to w 2020 roku będziemy mieli do czynienia z dwoma progami cenowymi, które będą czekały na klientów chcących nabyć nowego iPhone’a.Wszystko wskazuje na to, że iPhone XR przestanie być najbardziej opłacalnym smartfonem w portfolio Apple. Model iPhone 12w najniższej konfiguracji, co w przeliczeniu na złotówki daje około 2385 złotych (cena w Polsce będzie zapewne odpowiednio wyższa). Apple chce skorzystać z tego, jak bardzo popularny stał się iPhone 11 , oferując klientom podobny stosunek ceny do jakości.Pozostałe modele iPhone’ów mają doczekać się podwyżki o około 100 dolarów. Początkowa cena iPhone’a 12 Max, a druga wersja modelu Max będzie kosztowała 850 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio około 2980 oraz 3380 złotych.Najdroższym smartfonem w portfolio Apple ma być najmocniejsza konfiguracja modelu iPhone 12 Pro Max z dostępem do łączności z sieciami bezprzewodowymi 5G. Za ten wariant urządzenia trzeba będzie zapłacić, co daje mniej więcej 5600 złotych.Źródło: Macworld / fot. Vinoth Ragunathan - Unsplash