Mi Watch Revolve, ciekawy smartwatch od Xiaomi wkrótce dostępny globalne

Doczekaliśmy się.





Specyfikacja Xiaomi Mi Watch Revolve





Fani Xiaomi doczekali się – chiński producent zdecydował, iż niebawem na rynku globalnym pojawi się nowy smartwatch producenta. Pierwotnie model Mi Watch Color został zaprezentowany w grudniu 2019 roku i był ograniczony jedynie do rynku chińskiego. Nowe informacje zdradzają, iż Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia tego sprzętu także na inny rynki, w tym europejski. Urządzenie miałoby posiadać zmienioną nazwę naRaport pochodzący z XDA zdradza, iż Xiaomi faktycznie zdecyduje się na zmianę nazwy swojego zegarka. W serwisie YouTube możecie podejrzeć materiał pochodzący z Hiszpanii, który przedstawia rozpakowanie nowego smartwatcha Xiaomi – widać, iż jest zegarek jest dostępny pod nową nazwą. YouTuber zdradza, iż zapłacił za niego około 90 euro, co w przeliczeniu na złotówki. Cena samego sprzętu na terenie Chin waha się pomiędzy 85 a 110 dolarami, tak więc ciężko potwierdzić, ile dokładnie będzie kosztował Mi Watch Revolve na terenie Europy.Pierwsze informacje wskazują na to, iż Xiaomi Mi Watch Revolve– urządzenie ma także być dostosowane do wielu języków. Jeśli chodzi o samą, suchą specyfikację, Xiaomi Mi Watch Revolve korzysta z koperty o średnicy 46 milimetrów. Za wyświetlanie obrazu odpowiada wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala. Łączność zapewnia moduł Bluetooth 5.0 LE, a sam zegarek posiada także wsparcie dla modułu GPS (oraz GLONASS). Sprzęt jest wodoszczelny do 50 metrów iWbudowana bateria ma zapewnić– można spodziewać się, że te wyniki będą faktycznie zgodne z rzeczywistością.Niestety na ten momentŹródło: Android Authority / fot. Xiaomi