Kupiłem podejrzanie tani smartfon z Allegro. Co otrzymałem?

Po odebraniu przesyłki od wysłannika Poczty Polskiej mogłem przejść do właściwych testów. I tutaj zaskoczenie - produkt zapakowano w folię ochronną, ale w paczce nie znalazłem typowego kartonowego pudełka. Cóż, za te pieniądze, mogę to przeboleć.Sprzedawca dorzucił do zestawu za to ładowarkę, słuchawki oraz kabel zasilający microUSB.Pierwsze zaskoczenie (i to pozytywne!) to wygląd smartfona. Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda naprawdę nowocześnie i ładnie. W oko wpadają lakierowane ramki, kolorowe plecki czy ekran z notchem.Gorzej z jakością wykonania, która jak się spodziewałem, odbiega od ideału. Wszystkie elementy wykonano z plastiku, który z pewnością po dłuższym użytkowaniu nie będzie wyglądał najlepiej.Mamy 2020 rok więc smartfony z wymienialną baterią do absolutna rzadkość, tymczasem chiński "Inteligentny Telefon 8G + 256G P30 Pro" posiada tę cechę, która z nostalgią wspomina wielu użytkowników telefonów komórkowych.Okazuje się, że ramka i plecki tworzą całość i da się je zdjąć. Pod klapką znajdziemy wymienialną baterię! Są też sloty na karty SIM oraz MicroSD.Jakość ekranu oczywiście nie powala - otrzymujemy marny ekran, którego jasność i rozdzielczość wołają o pomstę do nieba. Co ciekawe, w opisie widnieje informacja o wartości 720 x 1520 pikseli, podczas gdy realnie otrzymujemy rozdzielczość 480 x 1014 pikseli.Jak już wcześniej pisałem, uznałem za mało realne, aby telefon za mniej niż 300 złotych oferował aż 8 GB pamięci RAM. Tym bardziej, że na pokładzie znajdziemy procesor... w sumie sam nie wiem jaki, ale żaden z nich nie jest w stanie obsłużyć takiej ilości pamięci. AnTuTu i CPU-Z wskazują, że mamy do czynienia z układem MediaTek, w opisie produktu widnieje chip, natomiast apka Device Info HW wskazuje na MediaTekPo skonfigurowaniu urządzenia i zapoznaniu się z dość karykaturalnym interfejsem naśladującym iOS'a (niezła mieszanka - inspiracja Huawei i Apple!) postanowiłem prześwietlić specyfikację. Co ciekawe, producentowi udało się oszukać aplikację CPU-Z na Androida, która uparcie twierdziła, że mamy do czynienia z urządzeniem oferującym 8 GB RAM. Oczywiście szybkość działania interfejsu wskazywała coś zupełnie innego. Responsywność urządzenia jest adekwatna do jego ceny - smartfon napędzany Androidem 9.1 działa naprawdę wolno, występują "przycięcia" animacji, a na załadowanie niektórych aplikacji trzeba trochę poczekać.