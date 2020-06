Średniopółkowe Snapdragony z 5G. Amerykanie zapowiedzieli SoC Snapdragon 690 5G

Seria 600 i 5G Łączność 5G oferowana jest głównie w bardzo drogich telefonach. Tak, pojawiają się kolejne tańsze modele, ale początkowo trzeba było celować we flagowce i jeszcze trzeba nieco poczekać, aż na rynku zagoszczą powszechnie nie tak drogie pozycje z 5G. Na pewno dobrym krokiem w tę stronę jest zaprezentowanie średniopółkowego układu Qualcomm Snapdragon 690 5G.



Dawno temu zanim Amerykanie powołali do życia linię Snapdragon 800, to właśnie pierwszy Snapdragon 600 był topowym chipem. Czasy Samsunga Galaxy S4 czy HTC One M7 już dawno minęły, więc od wielu lat, kolejne modele 800 dzierżą miano najbardziej zaawansowanych. Po drodze wprowadzono jeszcze serię 700. I to te dwie najwyższe linie są podstawą do budowania urządzeń z siecią 5G, ale niedługo sytuacja się zmieni.



Już nie tylko seria 800 i 700 będzie miała wsparcie 5G / foto. Qualcomm



Qualcomm Snapdragon 690 5G trafi do smartfonów dla nieco mniej zamożnych użytkowników telefonii komórkowej. Oczywiście jego główną atrakcją będzie wbudowany X51 5G Modem-RF System, który umożliwi pobieranie do 2,5 Gb/s i wysyłanie do 660 Mb/s w trybie 5G. LTE też nie będzie takie wolne, bo pobieranie ma wynieść do 1,2 Gb/s, a wysyłanie do 210 Mb/s. Oczywiście w idealnych warunkach i przy założeniu, że operator obsługuje wymaganą technologię w odpowiednich pasmach.



Więcej mocy i możliwości

Wszystkie osiem rdzeni wykonanych będzie w architekturze Qualcomm Kyro 560. Maksymalne taktowanie wyniesie 2 GHz. Zintegrowany układ graficzny, to Adreno 619L, który jest zgodny z OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1 oraz DirectX 12. Telefony i tablety z tym SoC niestety nie będą wyposażone w wyświetlacze o ogromnej rozdzielczości, a maksymalnie full HD+, choć w 120 Hz i z HDR. Za to zewnętrzne monitory mogą mieć nawet QHD, ale tylko przy 60 Hz.



Transfery ery 5G / foto. Qualcomm



Poza tym w chipie zaszyto obsługę NFC, USB 3.1, Bluetooth 5.1, WiFi ax (WiFi 6), pojedynczych kamer do 192 mpx (48 mpx z MFNR), podwójnych do 32 + 16 mpx, trybu nagrywania w zwolnionym tempie 720p @ 240 FPS czy szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 4+. Oczywiście to maksymalne parametry dla opisywanego SoC, więc obecność różnych podzespołów w urządzeniu to już indywidualna sprawa producenta danego sprzętu końcowego (te mają się pojawić już w drugiej połowie 2020 roku), nie mniej sam układ jest zgodny z wieloma standardami.



5G coraz powszechniejsze.Źródło i foto: Qualcomm