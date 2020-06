ASUS ROG Phone 3 to potężny smartfon. Producent poprawił topowy układ Qualcomma

ASUSa ROG Phone 3 w bazie Geekbench. Teraz większość kwestii wyjaśniła się za sprawą organizacji certyfikacyjnej TENAA.



W bazie chińskiego urzędu można znaleźć specyfikację i fotki nadchodzącego telefonu ASUSa. Najważniejsze z cech opisanych przez TENAA, AnTuTu i inne źródła, to ekran 6,59 cala o rozdzielczości full HD+ (1080 x 2340 px) i odświeżaniu 144 Hz, podwójny aparat 64 + 13 mpx, bateria 5800 mAh z szybkim ładowaniem, USB-C, NFC, Android 10, pamięć wewnętrzna UFS 3.0 do 512 GB.



ASUS ROG Phone 3 zdaje się wyglądać mniej agresywnie niż jego starsi bracia / foto. TENNA



A co w kwestii wydajności? ASUS postawił na RAM LPDDR5 o wielkości do 16 GB w zależności od wersji i układ Qualcomm Snapdragon 865 z grafiką Adreno 650. Już to klasyfikowało by nowy sprzęt ASUSa bardzo wysoko w czołówce najmocniejszych telefonów, ale twórcy ROG Phone 3 na tym nie poprzestali.



ASUS podkręcił króla wydajności

Zastanawiające jest taktowanie procesora. Wynosi więcej niż standardowo, bo aż 3,09 GHz na najwyżej wykręconym rdzeniu (trzy mają po 2,42 GHz, a ostatnie cztery już tylko 1,8 GHz). To by oznaczało, że firmie nie spodobała się tegoroczna strategia Qualcomma, który nie planuje prac nad Snapdragonem 865+ i sam ASUS postanowił podkręcić jednostkę 865.



Z takimi wynikami, ASUS ROG Phone 3 zapowiada się na naprawdę potężny smartfon / foto. AnTuTu



Dzięki temu smartfon legitymujący się nazwą kodową ASUS_I003D uzyskał w benchmarku AnTuTu aż 646310 punktów. To po prostu istny potwór. Do jego specyfikacji i wyników nie pasują jedynie zdjęcia. Wydaje się, że ASUS poszedł w mniej drapieżny wygląd. No chyba, że to kwestia ujęcia w fotkach wykonanych na potrzeby TENAA i realnie trzymany w ręku ASUS ROG Phone 3 będzie wyglądał agresywniej i bardziej gamingowo, chociaż co kto lubi.

Gamingowy telefoniczny potwór.