Xiaomi Mi Band 4 kontra Mi Band 5. Porównanie specyfikacji opasek

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 została już zaprezentowana i wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie czym różni się ona od starszego Mi Banda 4. Postanowiłem zrobić porównanie Xiaomi Mi Band 5 i Mi Band 4 i pomóc Wam tym samym odpowiedzieć na pytanie, którego Mi Banda warto kupić.Pierwszą z rzucających się w oczy różnic jest ekran, jego rozmiar i parametry. W Xiaomi Mi Band 5 udało się zmieścić 1,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 126x294 pikseli, który zastąpił odczuwalnie mniejszy wyświetlacz 0,95-calowy o rozdzielczości 120x240 pikseli, wykonany w tej samej technologii. Ekran w piątce zyskał na swojej czytelności nie tylko za sprawą większej przekątnej, ale także jasności wyższej o ok. 50 nitów (450 vs 400 nitów).Użytkownicy opasek Xiaomi Mi Band 4 nie mogą narzekać przesadnie na brak motywów wyświetlanych na ekranie głównym, bowiem obecnie jest ich blisko 80. Xiaomi Mi Band 5 idzie o wiele dalej, pozwalając wybierać z okazalszej palety aż 180 różnych kompozycji.Choć dość trudno w to uwierzyć, nowy Xiaomi Mi Band waży zaledwie 12 gramów. Dla porównania, jego poprzednik waży 22 gramy. Wciąż niewiele, ale blisko dwa razy więcej od nowszego sprzętu!Xiaomi Mi Band 5 obsługuje płatności zbliżeniowe... w Chinach. | Źródło: XiaomiUmówmy się, że opaski sportowe dedykowane są raczej dla amatorów ćwiczeń, ale mimo tego zwiększona liczba aktywności w Xiaomi Mi Band 5 ucieszy każdego. Podczas gdy Xiaomi Mi Band 4 oferuje 7 różnych kategorii ćwiczeń, Mi Band 5 wspiera ich łącznie jedenaście.Nowością w Xiaomi Mi Band 5 jest czujnik nasycenia krwi tlenem, czyli pulsoksymetr, który wcześniej testowaliśmy m.in. w zegarku. Moduł ten informuje o niedotlenieniu organizmu, ale do jego wskazań zalecam podchodzić z dystansem. Xiaomi zapewnia o ulepszeniu pulsometru mierzącego tętno z nadgarstka oraz usprawnieniu monitoringu snu. Oba gadżety dysponują oczywiście krokomierzem.Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: XiaomiInne nowości w Xiaomi Mi Band 5? Są. Akcesorium można wykorzystać jako zdalny spust migawki aparatu w sparowanym smartfonie, a panie mogą dzięki niemu śledzić swój cykl menstruacyjny.W tej kwestii dla polskich użytkowników dobrych wieści nie mamy. Wariant z NFC będzie na razie dostępny wyłącznie w Chinach, oferując wsparcie dla tamtejszych płatności UnionPay. Do tej pory wciąż nie zapowiedziano oficjalnie ani Mi Banda 4 NFC ani Mi Banda 5 NFC na rynku europejskie. Szkoda!Xiaomi Mi Band 4 korzysta z akumulatora o pojemności 135 mAh, większej niż w przypadku akumulatora z Mi Band 5, którego pojemność określa się na 125 mAh. Trzeba mieć przy tym na względzie fakt, że czas pracy obu urządzeń ma być identyczny za sprawą lepszej wydajności energetycznej nowszego urządzenia - przynajmniej w teorii. Fakt zastosowania większej liczby czujników może skrócić czas pracy, ale nie musi.Znacznie ważniejszą zmianą w zakresie baterii i jej ładowania jest wykorzystanie zupełnie nowej, znacznie wygodniejszej w użytkowaniu ładowarki w Mi Band 5. W nowszej wersji lubianej opaski Xiaomi postawiło na ładowarkę magnetyczną zamiast przeciętnego doku.Nowe magnetyczne złącze ładowania w Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: XiaomiOdpowiedź na to pytanie nie jest wcale jednoznaczna. Na Waszym miejscu uzależniłbym ją od aktualnych cen obu urządzeń - a te zmieniają się dynamicznie. Nowe funkcje w Mi Band 5 nie są wcale przełomowe, ale trudno powiedzieć, aby zmiana sposobu ładowania lub poprawa jakości ekranu nie były zmianami jakościowymi na lepsze. Podobnie jak wielu z Was liczyłem na działające globalnie NFC i... zawiodłem się.Pełna gama kolorów opasek dla Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: XiaomiJeśli macie już Xiaomi Mi Band 4, to prawdopodobnie kupno nowszej wersji nie ma sensu. Jeśli nie dysponujecie jeszcze żadną opaską sportową... zastanówcie się, czy chcecie dopłacać za wymienione wyżej nowinki.Opaska z pewnością zadebiutuje w Europie w lipcu tego roku. Niecierpliwi użytkownicy mogą jednak już teraz zamówić urządzenie bezpośrednio z Chin. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: Promocja - Xiaomi Mi Band 5 za mniej niż 110 zł