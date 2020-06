Nie przepłacaj. Oto najbardziej opłacalne flagowe smartfony z ubiegłego roku

Modele, które warto kupić.







Które flagowce z 2019 roku warto kupić w 2020 roku?

Huawei P30 Pro

Ekran: 6,47” OLED, 1080x2340 pikseli, HDR10

6,47” OLED, 1080x2340 pikseli, HDR10 Procesor: HiSilicon Kirin 980

HiSilicon Kirin 980 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć: 128/256/512

128/256/512 Micro SD: tylko Nano Memory

tylko Nano Memory Aparaty: 40 Mpix (f/1.6) + 20 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 8 Mpix (tele, 5x zoom optyczny, f/3.4) + TOD 3D / 32 Mpix (f/2.0)

40 Mpix (f/1.6) + 20 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 8 Mpix (tele, 5x zoom optyczny, f/3.4) + TOD 3D / 32 Mpix (f/2.0) Bateria : 4200 mAh (ład. przewodowe 40 W, bezprzewodowe 15 W)

: 4200 mAh (ład. przewodowe 40 W, bezprzewodowe 15 W) Wymiary: 158 x 73,4 x 8,4 mm

158 x 73,4 x 8,4 mm Masa: 192 gramów

OnePlus 7T

Ekran: 6,55” Fluid AMOLED, 1080x2400 pikseli, 90 Hz, HDR10+

6,55” Fluid AMOLED, 1080x2400 pikseli, 90 Hz, HDR10+ Procesor: Snapdragon 855+

Snapdragon 855+ RAM: 8 GB

8 GB Pamięć: 128/256 GB

128/256 GB Micro SD: nie

nie Aparaty : 48 Mpix (f/1.6) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.2) / 16 Mpix (f/2.0)

: 48 Mpix (f/1.6) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.2) / 16 Mpix (f/2.0) Bateria: 3800 mAh (ładowanie 30 W)

3800 mAh (ładowanie 30 W) Wymiary: 160.9 x 74.4 x 8.1 mm

160.9 x 74.4 x 8.1 mm Masa: 190 gramów

Xiaomi Mi 9T Pro

Ekran: 6,39” Super AMOLED, 1080x2340 pikseli, HDR

6,39” Super AMOLED, 1080x2340 pikseli, HDR Procesor: Snapdragon 855

Snapdragon 855 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Micro SD: nie

nie Aparaty: 48 Mpix (f/1.6) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.2) / 20 Mpix (f/2.2)

48 Mpix (f/1.6) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.2) / 20 Mpix (f/2.2) Bateria : 4000 mAh (ładowanie 27 W)

: 4000 mAh (ładowanie 27 W) Wymiary : 156.7 x 74.3 x 8.8 mm

: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm Masa: 191 gramów

LG V40 ThinQ

Ekran: 6,4-calowy P-OLED, 1440x3120 pikseli, HDR10

6,4-calowy P-OLED, 1440x3120 pikseli, HDR10 Procesor: Snapdragon 845

Snapdragon 845 RAM: 6 GB

6 GB Pamięć: 64/128 GB

64/128 GB Micro SD: tak

tak Aparaty: 12 Mpix (f/1.5) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/1.9) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.4) / 8 Mpix (f/1.9), 5 Mpix (szeroki kąt, f/2.2)

12 Mpix (f/1.5) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/1.9) + 12 Mpix (tele, 2x zoom optyczny, f/2.4) / 8 Mpix (f/1.9), 5 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) Bateria: 3300 mAh (ład. przewodowe 18 W, bezprzewodowe 10 W)

3300 mAh (ład. przewodowe 18 W, bezprzewodowe 10 W) Wymiary: 158.8 x 75.7 x 7.6 mm

158.8 x 75.7 x 7.6 mm Masa: 169 gramów

Xiaomi Mi Mix 3

Ekran : 6,39-cala Super AMOLED, 1080x2340 pikseli, HDR

: 6,39-cala Super AMOLED, 1080x2340 pikseli, HDR Procesor : Snapdragon 845

: Snapdragon 845 RAM : 6/8/10 GB

: 6/8/10 GB Pamięć : 128/256 GB

: 128/256 GB Micro SD : nie

: nie Aparaty : 12 Mpix (f/1.8) + 12 Mpix (tele) / 24 Mpix (f/2.0), 2 Mpix (głębia tła)

: 12 Mpix (f/1.8) + 12 Mpix (tele) / 24 Mpix (f/2.0), 2 Mpix (głębia tła) Bateria : 3200 mAh (ład. przewodowe 18 W, bezprzewodowe 10 W)

: 3200 mAh (ład. przewodowe 18 W, bezprzewodowe 10 W) Wymiary : 157.9 x 74.7 x 8.5 mm

: 157.9 x 74.7 x 8.5 mm Masa: 218 gramów

Samsung Galaxy S10e

Ekran : 5,8-cala Dynamic AMOLED, 1080x2280 pikseli, HDR10+

: 5,8-cala Dynamic AMOLED, 1080x2280 pikseli, HDR10+ Procesor : Exynos 9820

: Exynos 9820 RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Pamięć : 128/256 GB

: 128/256 GB Micro SD : tak

: tak Aparaty : 12 Mpix (f/1.5-2.4) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) / 10 Mpix (f/1.9)

: 12 Mpix (f/1.5-2.4) + 16 Mpix (szeroki kąt, f/2.2) / 10 Mpix (f/1.9) Bateria : 3100 mAh (ład. przewodowe 15 W, bezprzewodowe 9 W)

: 3100 mAh (ład. przewodowe 15 W, bezprzewodowe 9 W) Wymiary : 142.2 x 69.9 x 7.9 mm

: 142.2 x 69.9 x 7.9 mm Masa: 150 gramów

Musimy sobie powiedzieć to otwarcie: kupno flagowego smartfonu tuż po jego premierze ma sens tylko wtedy, gdy nie specjalnie liczycie się z pieniędzmi. W 2020 roku działaniem znacznie rozsądniejszym jest postawienie na sprzęt poprzedniej generacji, który nie będzie ustępował mocno prezentowanym obecnie nowościom, a cechowała go będzie przy tym o niebo lepsza relacja ceny do szeroko rozumianych możliwości. Zastanawiacie się jaki smartfon kupić? Pomożemy Wam z wyborem.Z Huawei P30 Pro korzystam od dnia jego premiery. Po dłuższym okresie testów smartfon ten spodobał mi się tak bardzo, że postanowiłem go po prostu kupić. Którym urządzeniem miałbym zacząć takie zestawienie, jeśli nie właśnie tym?! Huawei P30 Pro dalej wygląda fenomenalnie, ma jeden z najlepszych aparatów fotograficznych na rynku (ach, te zdjęcia nocne!) i kosztuje w promocji... 2399 złotych. To niezwykle atrakcyjna cena za sprzęt, który w niczym nie ustępuje tegorocznym flagowcom. Wyposażono go w piękny ekran AMOLED, doskonałą baterię, szybkie ładowanie 40 W i obudowę z certyfikatem wodoszczelności IP68. To moim zdaniem bezapelacyjnie najlepszy i najbardziej wszechstronny flagowiec w atrakcyjnej cenie.Cena: od ok. 2599 zł Cenisz sobie dobre oprogramowanie i lubisz mieć w kieszeni smartfon wyróżniający się na tle tego, z czego korzystają Twoi znajomi? W ciemno bierz OnePlusa 7T. Dlaczego? Powodów jest sporo - mi do gustu przypadł doskonały Oxygen OS, czyli nakładka dająca kolosalne możliwości personalizacji. Sprzęt działa jak burza za sprawą układu Snapdragon 855+, a 6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz to jeden z najlepszych i najjaśniejszych ekranów, jakie można znaleźć dziś w smartfonach. Czytnik linii papilarnych działa znakomicie, obudowa prezentuje się rewelacyjnie, a szybkie ładowanie napełnia baterię w imponującym tempie. Jedyną wadą wydaje się brak certyfikatu IP związanego z wodoodpornością i dość nieciekawy wygląd przedniego panelu.Xiaomi Mi 9T Pro to smartfon oficjalnie dostępny na polskim rynku, ale wiele osób poluje na związane z nim okazje w Chinach, gdzie kupić można go było za nieco ponad 1300 złotych. Teraz? Nabędziecie go za ok. 1999 złotych. Co dostaniecie w tej cenie? Układ Snapdragon 855, wysuwany przedni aparat, niezły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,39-cala oraz szybkie ładowanie 27 W. Moduł NFC? Oczywiście! Jak na smartfon Xiaomi przystało nie robi on może tak efektownych zdjęć jak konkurencji ze stajni Samsunga czy też Huawei, ale... spójrzcie tylko na cenę. Za te pieniądze trudno wymagać czegokolwiek więcej. To flagowy smartfon w cenie nieco tylko droższego średniaka.ok. 2000 zł, ale ofert musicie szukać w chińskich sklepachTak, wiem. LG V40 to smartfon, który swój globalny debiut zaliczył w 2018 roku. Skoro jednak debiutował w Polsce dopiero w lutym 2019 roku, to pozwolę go sobie umieścić w tym zestawieniu. Grzechem byłoby tego nie zrobić, bowiem - jak przystało na LG - cena tego flagowego smartfonu spadła do śmiesznie niskiego poziomu. Wyposażony w chroniony szkłem Gorilla Glass 5 przepiękny, 6,4-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 1400x3120 pikseli sprzęt kosztuje obecnie zaledwie ok. 1899 złotych. Da się go kupić znacznie taniej, o ile tylko dobrze poszukacie. Telefon po prostu trzeba pochwalić za doskonałą jakość dźwięku zapewnianą przez przetwornik Quad DAC, świetne głośniki, możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW (o dobrej jakości), czy też dobry czas pracy na baterii.Kolejny smartfon debiutujący w 2018 roku, który do oficjalnej polskiej dystrybucji trafił w 2019 roku. Nie obrazicie się chyba, prawda? Xiaomi nigdy za wiele, więc... Xiaomi Mi Mix 3 zwraca uwagę ciekawą i nietypową jak na dzisiejsze standardy konstrukcją typu slider, gdzie przedni aparat wysuwany jest ponad ekran Super AMOLED poprzez fizyczne rozsunięcie dwóch części obudowy. Jak na urządzenie tego producenta, Mi Mix 3 może poszczycić się niezłą jakością zdjęć z głównego aparatu, nawet w nocy. Ekran nie ma wcięcia, a prezentowany na nim obraz cechuje się dobrą jakością. Napędzany przez Snapdragona 845 działa doskonale nawet dziś - prędkością uruchamiania aplikacji deklasuje sprzedawane w podobnej cenie nowe średniaki. Wadami są na pewno brak wodoszczelności oraz dość spora masa.Samsung Galaxy S10e uznawany jest w dzisiejszych czasach za smartfon relatywnie niewielki. "Niewielki" oznacza w tym wypadku wyposażony w 5,8-calowy ekran. Biorąc pod uwagę niezwykle wąskie otaczające go ramki, sprzęt charakteryzują całkiem kompaktowe wymiary na poziomie 142,2 x 69,9 x 7,9 mm. Waga? Zaledwie 150 gramów! Dostępny w kilku ciekawych wersjach kolorystycznych zaskakuje pięknym ekranem AMOLED, jackiem 3,5 mm, ładnie grającymi głośnikami stereo, wydajnością oraz zdolnością przechwytywania ładnych dla oka fotografii. To wszystko? Wcale nie! Zaletami są także odporność na wodę potwierdzona certyfikatem IP68, Wi-Fi 802.11ax, czy też wysoka jakość rejestrowanych materiałów wideo. Największa wada? Kiepski czas pracy na baterii.Macie inne propozycje atrakcyjnie wycenianych obecnie flagowców z 2019 roku dla pozostałych czytelników? Śmiało, nie krępujcie się. Wymieńcie je w komentarzach. ;)