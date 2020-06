Procesory AMD Ryzen 4000 dopiero w 2021 roku? Powód jest zabawny

Nie zgadniesz czyja to zasługa.





Premiera AMD Ryzen 4000 przełożona?

Dotychczasowe plany AMD wydawały się być dość czytelne. | Źródło: AMD

Pycha kroczy przed upadkiem

Procesory AMD Ryzen 3000 sprzedają się znakomicie . Rynkowej sytuacji nie zmieniła nawet premiera nowszych propozycji Intela w postaci procesorów Intel Core 10. generacji. Ba, przegrywają one z propozycjami AMD pod względem opłacalności i wszechstronności. Położenie Intela jest na tyle kiepskie, że samo nie zwracanie uwagi na benchmarki. Między innymi w związku z marną postawą swojego w zasadzie jedynego konkurenta firma AMD ma rzekomo przełożyć premierę procesorów AMD Ryzen 4000 na 2021 rok.Tajwański serwis DigiTimes opublikował raport mówiąc o tym, iż AMD chce przełożyć premierę układów Ryzen 4000 z września bieżącego roku na początek roku przyszłego. Co ciekawe, nie chodzi tu o żadne problemy techniczne lub związane z łańcuchem dostaw, a prostą kalkulację zysków. Obecne zainteresowanie procesorami AMD Ryzen 3000 ma być tak duże (ze względu na brak sensownych kontrpropozycji ze strony Intela), że producent nie widzi sensu w prezentowaniu nowych rozwiązań, które niepotrzebnie osłabiłyby sprzedaż poprzednich lub wymuszały obniżkę ich cen.Przypominam, że firma AMD chce dokonać przejścia z architektury Zen 3 od TSMC na proces technologiczny 7 nm EUV. W raporcie DigiTimes możemy wyczytać, że AMD jest w pełni świadome rzekomych problemów z dostawami podzespołów do intelowskich rozwiązań 10 nm HEDT, których "z pewnością nie uda się rozwiązać w roku bieżącym". Ma to stanowić kolejny powód dla opóźnienia debiutu wyczekiwanych przez wielu nowości.W tekście zawarte jest także przypuszczenie, mówiące o tym, że AMD może zupełnie zrezygnować z wprowadzania procesorów 7 nm EUV i w trakcie CES 2021 zaprezentować produkty 5 nm EUV.Raport stoi w sprzeczności z wszystkimi wcześniejszymi doniesieniami, więc powinno się go traktować ze sporą dozą dystansu, ale... No właśnie, DigiTimes to jedna z najpopularniejszych tajwańskich gazet, która w swoich ocenach związanych z rynkiem technologicznym myli się niezwykle rzadko. Argumentacja przytaczana przez twórców opracowania jest niezmiernie przekonująca i słowa o odłożeniu premiery w czasie mogą się ostatecznie potwierdzić.Niektórzy komentatorzy oceniają, że przesunięcie premiery procesorów AMD mogłoby być posunięciem nieodpowiedzialnym. Krytycy porównują domniemane działanie do cechującej się przesadną pewnością postawy Intela z ostatnich lat, która doprowadziła w konsekwencji do utraty sporej ilości udziałów w rynku na rzecz AMD.Czekamy na potwierdzenie rewelacji z Tajwanu przez inne źródła.Źródło: DigiTimes