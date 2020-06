Xiaomi Mi Band 5 w promocji za mniej niż 110 zł

Xiaomi Mi Band 5 - najlepsze oferty

ZYSKAJ

ZYSKAJ

Xiaomi Mi Band 5 - specyfikacja

W ubiegłym tygodniu marka Xiaomi podczas chińskiej premiery zaprezentowała najnowszą odsłonę swojej opaski sportowej. Mi Band 5 nie jest może rewolucyjnym sprzętem, jednak posiada kilka istotnych usprawnień, a w dodatku nadal oferowany jest w świetnej cenie.Opaskę sportowąmożna aktualnie kupić już za ok. 107 zł zamawiając sprzęt na AliExpress i korzystając z kuponów zniżkowych udostępnionych z okazji. Oczywiście gadżet Xiaomi nie miał jeszcze globalnej premiery, zatem aktualnie sprzedawana jest wersja chińska wspierająca również język angielski. Z pewnością, podobnie jak w przypadku opasek poprzedniej generacji, producent w przyszłości udostępni stosowną aktualizację, która doda obsługę kolejnych języków (w tym j. polski).Aby zamówić opaskę w atrakcyjnej cenie, wybierz jedną z poniższych ofert, dodaj produkt do koszyka, a podczas finalizacji zamówienia podaj kod zniżkowy.• Xiaomi Mi Band 5 za 107,06 zł | Kupon:• Xiaomi Mi Band 5 za 107,86 zł od Goldway | Kupon:Więcej produktów i kuponów zniżkowych, na które warto zwrócić uwagę przy okazji letniej wyprzedaży na AliExpress znajdziecie tutaj Nowa opaska sportowa Xiaomi to przede wszystkim jeszcze większy i czytelniejszy, rozdzielczości 126x294 pikseli i jasności do ok. 450 cd/m2. Bateria o pojemności 100 mAh powinna zapewnić do 14 dni pracy na jednym, trwającym ok. 2 godzin ładowaniu (za pomocą nowej ładowarki magnetycznej) - i to po aktywowaniu pomiaru z nadgarstkowego czujnika tętna.