Jedyna w swoim rodzaju gamingowa podkładka pod mysz. SkyPAD Glass XL wykonano ze szkła

Tafla po raz trzeci Pewien Duńczyk, który jest miłośnikiem gier i komputerów, poszukiwał idealnej podkładki pod myszkę. Był zniechęcony i wciąż wracał myślami do jednego ze swoich starych modeli, który dawno gdzieś się zawieruszył i był wykonany ze szkła. Niestety nic z całego poznanego przekroju rynku nie spełniało jego potrzeb, więc postanowił stworzyć własny produkt.



Tak narodził się SkyPAD. Podkładka była poddana wielokrotnemu piaskowaniu, odznaczała się dużą wytrzymałością, dobrą współpracą z sensorami myszek i ręcznym wykonaniem. Później nastał czas ulepszonej SkyPAD Glass v 2, a w końcu twórca projektu zapragnął iść za ciosem i wykonać największą na świecie szklaną podkładkę pod komputerową mysz. Skłoniły go do tego bardzo pozytywne recenzje oraz odzew klientów, którzy profili go o nową większą edycję.









SkyPAD Glass X odznacza się grubością 6 mm i wymiarami 37 x 45 cm. Materiał zostaje podany potrójnemu piaskowaniu, aby precyzyjnie oddawał ruchy myszy. Gumowe nóżki zapewniają stabilność, a wypalany wzór jest niezmywalny. Aby doprowadzić podkładkę do czystości, wystarczy szmatka i specyfik do mycia szyb. To szybsza i wygodniejsza procedura niż pranie materiałowych podkładek, po którym często można dostrzec wystające nitki czy postrzępione krawędzie, albo trwałe wypaczenie części powierzchni.



Prawie pancerna podkładka

Podkładki SkyPAD są bardzo wytrzymałe. Pomysłodawca pokazuje nawet materiały wideo z ich upuszczania na kostkę i beton - nic się z nimi nie dzieje. Są również wyjątkowo trudne do zarysowania. Jeśli jednak już się zdarzy, że podkładka ulegnie potłuczeniu, w końcu nic nie jest wieczne, to powinna roztrzaskać się na około tysiąc matowych kawałków bez ostrych krawędzi, którymi nie da się skaleczyć.



Podkładkę można zamawiać na Kickstarterze w wersji białej lub czarnej za 349 duńskich koron (około X złotych). Normalnie SkyPAD Glass XL będzie zawierała logo producenta, ale za 999 duńskich koron (mniej więcej X złotych) można kupić egzemplarz z własnym wzorem graficznym. Wysyłki będą odbywać się w listopadzie, a dla wersji z autorskimi wzorami w grudniu. Zbiórka na Kickstarterze dostępna jest pod tym adresem. Tradycyjnie, można zamawiać też za nieco mniejszą jednostkową cenę zestaw kilku egzemplarzy.

