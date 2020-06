Premiera Surface Duo z Androidem może nastąpić już za chwilę. Microsoft chce uprzedzić Samsunga Galaxy Fold 2

Microsoft nawiązał współpracę z Google

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months. — Zac Bowden (@zacbowden) June 12, 2020

Microsoft po, wycofał się z rynku mobilnego, skupiając się na rozwoju systemu Windows 10 oraz na działaniach w sektorze biznesowym. Mobilne okienka osiągnęły już granice swojego wsparcia i mogą być oficjalne uznane za martwe. To najwyższa pora na to, by gigant z Redmond powrócił do gry.Źródło: MicrosoftMoże się to stać, szybciej niż myśleliśmy. Części tego wielkiego powrotu ma być dwie, i obie wyjdą spod marki Surface. Chodzi oczywiści ooraz. Duo ma to być smartfon z Androidem a Neo to tablet z nowym systemem Windows 10X. Oba urządzenia wyróżniają się tym, że mają podwójny ekran.W przypadku Surface Duo nie można nie odnieść wrażenia, że Microsoft nieco spóźnił się na imprezę, która została zdominowana przez. Jednak prawda jest taka, że są to dwa różne urządzenia, choć Surface Duo nie miał jeszcze swojej premiery. No właśnie... wygląda na to, że nastąpi ona już lada moment!Źródło: MicrosoftSurface Duo to smartfon, za którym stoi podobna idea co za Galaxy Fold -. Obecność dwóch ekranów a co za tym idzie zwiększenie dostępnej dla użytkownika przestrzeni roboczej, na tę produktywność wpływa bardzo mocno. Microsoft nawiązał z Google ścisłą współpracę w zakresie dostosowania Androida do potrzeb nowego Surface'a.Oczywiście nie jest to pierwsze urządzenie z Androidem i dwoma ekranami, jednak do tej pory zawsze było to rozwiązanie raczej dalekie od ideału. Dopiero LG i jegodo tego ideału nieco się zbliżył.Efekt wielu miesięcy prac Microsoftu nad Surface Duo mamy poznać już w te wakacje. Wiarygodne informacje pochodzące od Zaca Bowdena sugerują, że Microsoft chce koniecznie zaprezentować finalną wersje Surface Duo przed premierą Galaxy Fold 2, co jest oczywiście zrozumiałe.Pytanie brzmi, czy będzie to urządzeznie wystarczająco konkurencyjne dla Folda 2, bo wygląda na to, że w dniu premiery Surface Duo już będzie nieco przestarzały . Microsoft Surface Duo napędzany przez Androida zostanie wyposażony w procesor, a procesor ten znajdziemy przecież w pierwszej generacji Folda.