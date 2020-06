Lubisz majsterkować, bawić się z kodem i grasz na gitarze? Zbuduj stroik Adafruit PyPortal PyTuner

Adafruit jako baza dla akcesorium gitarzysty

Własny sprzęt, to więcej satysfakcji niż urządzenie ze sklepu

Raspberry Pi, Arduino, Adafruit… Niewielkie komputery jednopłytowe ARM i dedykowane dodatkowe płytki, to podstawy do stworzenia najróżniejszych urządzeń smart, czy w miarę powszednich, ale dających wiele radości z majsterkowania i kodowania. Nie inaczej jest w przypadku stroików gitarowych.Niedawno opisywaliśmy kampanię na Kickstarterze ze świetnym i użytecznym, ale niestety nie tak tanim, który też pomoże nawinąć od podstaw struny. Jeśli nie potrzebujecie aż tak wszechstronnego urządzenia, i wystarczy wam coś, co z powodzeniem znajdziecie w mobilnej aplikacji czy komputerowym odpowiedniku jak, to nowy projekt może was zainteresować.Jest czymś dla gitarzystów, którzy lubują się we własnych niewielkich elektronicznych projektach. Stroik powstał na bazie płyty z wbudowanym wyświetlaczem - Adafruit PyPortal (CircuitPython Powered Internet Display). Trzeba jeszcze dołożyć niewielki jednowatowy głośnik, kabel USB, śrubki i elementy obudowy z drukarki 3D (lub stworzone inną metodą np. wycięte ze sklejki). Ot, prosty tuner gitarowy, ale wykonany własnoręcznie!Adafruit PyPotal PyTuner, to prosty sprzęt, który działa na zasadzie odgrywania sampli dźwiękowych po dotknięciu na ekranie odpowiedniego miejsca (struna bądź opisująca ją nazwa) na obrazku gitary. Są to tony idealnie nastrojonych strun instrumentu w danej konfiguracji, więc teoretycznie można je dostosować nawet pod inne instrumenty.