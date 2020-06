Ticwris GTS to ładny smartwatch z termometrem w zaskakującej cenie

Świetna okazja.





Tani smartwatch alternatywą dla opasek Xiaomi

Niedrogi zegarek z pomiarem temperatury, ciśnienia i tętna w dobrej cenie

W ofercie sklepu Gearbest pojawił się jakiś czas temu smartwatch Ticwris GTS. Cena? Atrakcyjna, wynosząca 24,99 dolarów, czyli zaledwie ok. 99 złotych . Urządzenie zwróciło moją uwagę funkcją niespotykaną w tego rodzaju urządzeniach, a mianowicie pomiarem temperatury ciała. Oprócz tego zegarek zdaje się mieć kilka innych pozytywnych cech.Ticwris GTS sprzedawany jest w cenie opaski sportowej, więc nikogo nie powinno dziwić to, ze nie ma GPS. Zamiast tego dzienny przebyty dystans oblicza na podstawie liczby kroków, które według opinii użytkowników zlicza lepiej niż poprawnie. Statystyki aktywności prezentowane są na 1,3-calowym ekranie o rozdzielczości 240x240 pikseli. Co dość szokujące w tej cenie, Ticwris GTS jest sprzętem wodoodpornym, co potwierdza normaInteligentny zegarek za 99 złotych oprócz temperatury ciała(czujnik HRS3300), a jego użytkownik może wybierać pomiędzy kilkoma różnymi trybami aktywności. Smartwatch połączyć można ze smartfonem za pomocą modułu Bluetooth 4.0 i aplikacji LinkTo Sport, z poziomu której da się odczytać szczegółowe informacje o dziennym wysiłku.Po sparowaniu ze smartfonem smartwatch pozwala odczytywać przychodzące na telefon wiadomości i powiadomienia z mediów społecznościowych oraz informuje o alarmach i połączeniach.Według zapewnień producenta zegarek pokazuje równieżoraz jej, do którego parametru zalecałbym jednak podchodzić z pewnym dystansem. Jak przystało na sprzęt dbający o zdrowie użytkownika, Ticwris GTS mierzy jakość snu - pomaga w tym żyroskop.Zegarek zasilany przez baterię o pojemności 160 mAh dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - różowej, czarnej i niebieskiej, wraz z silikonowym paskiem. Patrząc na dostępne w sieci zdjęcia i rendery prezentuje się doprawdy dobrze i może stanowić ciekawą alternatywę dla popularnych opasek sportowych Xiaomi Mi Band.Zegarek Ticwris GTS w promocyjnej cenie 24,99 dolarów (ok. 99 złotych) kupicie w Gearbest, pod tym adresem