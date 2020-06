Drukarka pomniejszona do rozmiarów długopisu. Selpic P1 wkrótce na Indiegogo

Niewielkie drukarki zdjęć czy etykiet to mały, ale już nie nowy wycinek rynku. Urządzenia wielkości mniej więcej małego tabletu sprawdzą się szczególnie w podróży do szybkiego wywoływania zdjęć. Większe, choć wciąż przenośne drukarki A4 są wielką pomocą dla pracowników ciągle wykonujących swoje obowiązki służbowe w biegu, u klienta, czy ogólnie poza siedzibą firmy. Selpic P1 prezentuje jeszcze inny typ użytkowania, ale z miniaturyzacją poszedł znacznie dalej.Jeśli tylko zechcemy przejechać po różnych powierzchniach (nie tylko papierze) długopisodrukarką Selpic P1, to możemy uwiecznić na nich w zasadzie wszystko. Teksty, kody QR, etykiety, obrazki itd. Projekty z aplikacji dostępnej na smartfony i tablety przesyłamy przez WiFi i możemy rozpocząć drukowanie.



Obsługa nie jest uciążliwa za sprawą niewielkiej wagi i wymiarów. Choć określenie drukarka jak długopis jest lekko na wyrost. Selpic P1 bardziej można porównać do dużego mazaka. Ma wymiary 5,12 x 1,22 x 0,94 cala (około 13 x 3,1 x 2,4 cm) i wagę 180 gramów. Produkt jest jeszcze bardziej kompaktowy od poprzedniego projektu Selpic linii S1, który wciąż był bardzo mały jak na drukarkę, ale przypominał mocno przerośniętą prostokątną pieczątkę, a nie gruby i długi mazak.



6 kolorów do wyboru

Według firmy, jeden nabój z tuszem wystarczy na 90 stron A4 (zakładając powierzchnię wydruku około 5 proc.), a napełniona bateria na 3 godziny pracy. Jakość powinna być dobra, Selpic P1 charakteryzuje się rozdzielczością 600 DPI.

Całkiem ładny interfejs / foto. Instalki.pl

Problemem może być co najwyżej kwestia kolorów. Producent przygotował 6 wariantów kartridżów do wyboru (standardowe: czarny, magneta, cyjan i żółty oraz jasna magneta i jasny cyjan). Niby jak w normalnej drukarce plus dwa dodatkowe jaśniejsze. Ale za jednym zamachem do Selpic P1 można włożyć tylko jeden nabój z atramentem, co ogranicza funkcjonalność.Co z ceną? Przede wszystkim trzeba zaczekać na start kampanii na Indiegogo, która ma ruszyć już wkrótce. Aby być na bieżąco, można zapisać się podi wyczekiwać zbiórki. Jeśli skorzystamy ze wspominanej opcji, to będziemy mieli specjalną zniżkę 55 proc., więc cena Selpic P1 wyniesie tylko 89 dolarów (około 350 złotych).