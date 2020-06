Co zrobić z nieużywanym tabletem lub telefonem? Kilka sposobów na nowe życie urządzeń

Uchroń sprzęt przed emeryturą!





W momencie zakupu nowego telefonu lub tabletu, nasze dotychczas użytkowane urządzenie trafia na swoistą elektroniczną emeryturę, a my stajemy przed dylematem - co zrobić? Stare urządzenie można wyrzucić, przekazać komuś lub schować do szuflady, gdzie zapewne znajdzie się w towarzystwie swoich poprzedników. Można również wykorzystać sprzęt w sposób nieoczywisty i dać mu nowe zadania. Poniżej przedstawiam Wam propozycje wykorzystania tabletów lub telefonów w codziennym życiu.Jeżeli posiadacie stary tablet lub telefon o niezniszczonym ekranie, to te urządzenia można w bardzo prosty sposób przerobić na cyfrową ramkę fotograficzną. Nie wymaga to dużo pracy, ani specjalnych zdolności manualnych. Zaledwie w kilka chwil można cieszyć się nowoczesnym elementem wystroju mieszkania.Aby tego dokonać, wystarczy album zdjęć na karcie pamięci lub wgranych do chmury np. Dropbox. Aby stworzyć swoją własną ramkę wystarczy miejsce do zamontowania tabletu, ładowarka i odpowiednia aplikacja. Dobrymi wyborami są:na Androida lubna iOS. Są to oczywiście tylko przykłady, gdyż sklepy oferują znacznie szerszy wybór programów w różnych cenach. Konfiguracja jest zazwyczaj bardzo prosta i po kilku sekundach naszym oczom ukażą się zdjęcia bliskich.Tablet można zamontować na kilka sposobów. Przykład zamontowania tabletu na ścianie znajdziecie w filmiku poniżej. Jak zauważycie, nie potrzeba do tego zbyt wielkich umiejętności technicznych. Jeśli jednak chcecie uniknąć wieszania dodatkowych ramek na ścianie, to wystarczy zwykły statyw na tablet, który można dostać w sklepach internetowych już od kilku złotych.W punktach sprzedaży dostępne są oczywiście specjalne ramki do zdjęć, które oprócz posiadania dedykowanego oprogramowania, niewiele się różnią od zwykłych tabletów. Ich ceny w popularnych sieciówkach zaczynają się od ok. 70 zł, a kończą na kilkuset. Wykorzystanie starego tabletu jest zatem ciekawym rozwiązaniem.Stary tablet znakomicie sprawdzi się w kuchni (lub innym pomieszczeniu) jako tzw. smart screen. Urządzenie może odtwarzać treści multimedialne jak muzyka, filmy i seriale z serwisów streamingowych, czy telewizję. Znakomicie sprawdzi się również jako stacja pogodowa i czytnik RSS. Widżety działają niemal na każdej wersji systemu Android.Kwestią preferencji pozostaje jedynie oprogramowanie, które można wykorzystać do obsługi urządzenia. Osobiście jestem fanem, które bez problemu radzi sobie z obsługą większości treści multimedialnych. Program ten odtwarza treści z Netfliksa, HBO Go, Amazon Prime, czy chociażby NC+ Go. Kolejnym plusem rozwiązania jest możliwość sterowania zdalnego za pomocą smartfona.Można również pozostać przy bardziej tradycyjnych metodach i korzystać z dedykowanych aplikacji do obsługi wspomnianych serwisów. Warto wtedy zainstalować prosty launcher, który pozwoli na umieszczenie wszystkich skrótów w jednym miejscu.Poniższy filmik przedstawia propozycję montażu urządzenia za pomocą zwykłych wieszaków, które za małe pieniądze kupimy w niemal każdym markecie,Tablet można również wykorzystać jako wyposażenie samochodu. Można wykorzystać go jako system nawigacji, lub ekran z którego ucieszą się dzieci. Specjalistyczne mocowanie kosztuje kilkadziesiąt złotych.Telefon, który wypadł z łask, można z powodzeniem wykorzystać jako kamerkę internetową. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych rozwiązań, urządzenie można podłączyć bezprzewodowo przez Network Device Interface (NDI). Powstałą w ten sposób kamerę, można wykorzystać na przykład w aplikacjiJeżeli urządzenie nie ma wystarczającej mocy obliczeniowej to z pomocą przychodzą aplikacjelub, która w kilka chwil przekształcą Wasze urządzenie w kamerkę internetową. Konfiguracja obu aplikacji jest banalnie prosta. Użytecznym gadżetem może okazać się statyw, który utrzyma urządzenie w jednym położeniu.Podłączony telefon lub tablet można wykorzystać w wielu komunikatorach internetowych. Jest to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza w czasie, kiedy spora grupa osób pracuje w domu.Kolejnym pomysłem na wykorzystanie nieużywanego telefonu jest przekształcenie go w kamerę bezpieczeństwa.O ile do profesjonalnego monitoringu zaleca się korzystanie z dedykowanych rozwiązań, o tyle do innych celów nadaje się smartfon. Urządzenie wyposażone w kamerę można ustawić za pomocą statywu i sparować z innym smartfonem (monitorem) za pomocą aplikacji. Ten stworzony przez naszych południowych sąsiadów program jest darmową i bardzo funkcjonalną opcją do wykorzystania jako oprogramowanie monitorujące.Telefon sprawnie poradzi sobie z wykrywaniem ruchu w konkretnych strefach oraz przesyłaniem obrazu. Miejmy jednak na uwadze, że telefony nie posiadają diod podczerwieni, przez co są niemal bezużyteczne przy słabym świetle, Kolejną wadą tego rozwiązania jest również brak możliwości obrotu kamery.Pomimo kilku niedogodności, korzystanie z telefonu jako kamery bezpieczeństwa jest bardzo ciekawym pomysłem wartym rozważenia.W ostatnich latach zarówno Google, jak i Amazon wyprodukowały głośniki z wbudowanym asystentem głosowym. Jakiś czas temu produkt pierwszej firmy trafił do Polski, przez co możemy z niego korzystać na urządzeniach z Androidem. Pomimo ograniczonej funkcjonalności, Asystent Google z dnia na dzień zyskuje coraz więcej funkcji, które można aktywować głosem.Jeśli posiadacie urządzenie Android, które obsługuje “Ok, Google” oraz głośnik bluetooth, to w prosty sposób możecie stworzyć swój własny odpowiednik Google Home. Telefon stanie się urządzeniem, które przechwyci komendy, a głośnik odtworzy treści multimedialne.Sparowane urządzenia będą sprawnie wykonywać wypowiedziane przez Was komendy, a 100 zł, które trzeba wydać na urządzenie Google zostanie w kieszeni.Propozycja dla tych z Was, którzy chcą posiadać w domu nowoczesne lustro rodem z filmów science-fiction. Jeśli macie w szufladzie tablet, który wypadł z łask, to z powodzeniem można z niego zrobić smart wersję tego elementu kosmetyczki.Lustro smart można zrobić samemu na kilka sposobów. Można do tego wykorzystać płaski ekran (np. monitor) i Raspberry Pi lub tablet.Do przygotowania potrzebujemy kilka elementów: półprzezroczystego lustra (np. akrylowego, znanego jako pleksi), tabletu, ramki, gorącego kleju i umiejętności technicznych. Jak zrobić takie lustro samemu dowiecie się z poniższego filmiku.Na niektórych urządzeniach możliwa jest zmiana systemu operacyjnego z Androida na Ubuntu Touch. Ten stworzony przez społeczność UBPorts fork systemu Ubuntu, skierowany jest głównie do urządzeń z systemem Android. Oryginalnym założeniem projektu było przeniesienie Ubuntu na większość obecnie dostępnych urządzeń smart i IoT. Canonical odstąpił jednak od swoich planów w 2017 i przekazał kod społeczności.Ubuntu Touch dostępne jest na ok. 20 urządzeń z Androidem. Pełną listę, oraz poziom stabilności projektu można znaleźć pod tym adresem . Po konwersji na Ubuntu Touch, można dalej korzystać z urządzenia jako telefonu lub wykorzystać pełne spektrum możliwości systemu Linux.Jeśli posiadacie kompatybilne urządzenie, instalacja jest możliwa za pomocą specjalnego programu, który poinstruuje nas co należy zrobić, aby zainstalować system. Co ważne, wymagany jest odblokowany program rozruchowy czyli bootloader.Oprócz Ubuntu Touch, dostępne są również inne systemy operacyjne jak np. Sailfish OS . Znakomitym rozwiązaniem jest również zainstalowanie jednej z dystrybucji systemu Android, które najłatwiej znaleźć poprzez zawitanie na fora internetowe poświęcone tej tematyce, z XDA-Developers na czele.Przedstawione przeze mnie pomysły, to tylko mała część tego, co można zrobić z nieużywanymi już urządzeniami. Istnieje znacznie więcej metod na ponowne wykorzystanie urządzeń z ekranami. Z chęcią dowiemy się o Waszych pomysłach lub dotychczasowych realizacjach. Zachęcamy do podzielenia się swoimi dokonaniami w komentarzach!