Mi Notebook 14 zaprezentowany w bajecznie niskiej cenie

Pierwszy model z nową kartą NVIDIA.





Mi Notebook 14 - dobre laptopy za niewielkie pieniądze

Mi Notebook 14 Horizon Edition robi pozytywne wrażenie

Mi Notebook 14 - tańszy i opłacalny w zakupie, przynajmniej w Indiach

Mi Notebook 14 - cena

Mi Notebook 14 Horizon Edition - od 52 999 rupii (ok. 2750 złotych)

- od 52 999 rupii (ok. 2750 złotych) Mi Notebook 14 - od 39 999 rupii (ok. 2075 złotych)

Dziś w Indiach odbyła się "globalna premiera" dwóch nowych laptopów Xiaomi. Mowa o Mi Notebook 14 Horizon Edition i Mi Notebook Horizon, które imponują cenami oraz ich relacją do specyfikacji sprzętowe. Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition jest pierwszym laptopem na świecie wykorzystującą nowy układ graficzny NVDIA GeForce MX 350.Mi Notebook 14 Horizon Edition to bezapelacyjnie ciekawsze z obu urządzeń. Producent chwali się, że sprzęt waży zaledwie 1,35 kg, a 14-calowy ekran Full HD Horizon Display otaczają ramki o grubości zaledwie 3 mm. Cała obudowa notebooka wykonana została z metalu.Specyfikacja. | Źródło: XiaomiO wydajność Mi Notebook 14 Horizon Edition dbają procesory Intel Core i5 i Core i7 10. generacji, układ graficzny NVIDIA GeForce MX 350, a także 8 GB pamięci DDR4. Użytkownik swoje dane może przechowywać na dysku twardym SSD M.2 o pojemności 512 GB.Xiaomi deklaruje, że Mi Notebook 14 Horizon Edition pracował będzie do 10 godzin na pojedynczym ładowaniu baterii. Notebook wspiera technologię szybkiego ładowania 65 W i do poziomu 50% jego akumulator da się naładować w ciągu zaledwie 35 minut.Źródło: XiaomiTańszy Mi Notebook 14 to procesor Intel Core i5 10. generacji, dyski SSD SATA 256/512 GB oraz do 8 GB pamięci RAM DDR4. Wydajność graficzna zapewniana jest przez starsze, ale wciąż doskonale działające w ultraprzenośnych urządzeniach GPU NVIDIA GeForce MX 250.. | Źródło: XiaomiCeny laptopów Xiaomi są całkiem niskie, jeśli weźmiemy pod uwagę ich specyfikację. Na rynku indyjskim wynoszą odpowiednio:Nie wiemy kiedy laptopy Xiaomi zadebiutują w pozostałych rejonach świata. Byłoby miło, gdyby zagościły w Polsce, w równie atrakcyjnych cenach.Źródło: Xiaomi