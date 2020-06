Xiaomi Mi Band 5 oficjalnie. Sprawdź, gdzie kupić opaskę tanio

Tak, jest NFC..





Xiaomi Mi Band 5 NFC to same ciekawe nowości

Gdzie kupić Xiaomi Mi Band 5?

Xiaomi Mi Band 5 z NFC zaprezentowany! Jeśli nie interesują Was płatności zbliżeniowe, to powinniście wiedzieć, że w Chinach zadebiutował także Xiaomi Mi Band 5 bez NFC, w jeszcze niższej cenie, ale znacznie uboższych w funkcje. Xiaomi Mi Band 5 NFC wyceniono na 229 juanów, czyli zaledwie ok. 130 złotych. Wariant bez modułu łączności zbliżeniowej kosztuje 189 juanów, czyli ok. 100 złotych.Nowa opaska sportowa Xiaomi to przede wszystkim jeszcze większy i czytelniejszy ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala, rozdzielczości 126x294 pikseli i jasności do ok. 450 cd/m2. Bateria o pojemności 100 mAh powinna zapewnić do 14 dni pracy na jednym, trwającym ok. 2 godzin ładowaniu (za pomocą nowej ładowarki magnetycznej) - i to po aktywowaniu pomiaru z nadgarstkowego czujnika tętna. Ten z wersji NFC jest czujnikiem PPG pracującym w podczerwieni.Wszystkie wersje kolorystyczne Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: XiaomiNową funkcją, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest czujnik natlenienia krwi. Wartości przezeń podawane traktować będzie jednak należało z przymrużeniem oka. Użytkownik do dyspozycji dostaje, oprócz 6 dotychczasowych. Novum stanowi barometr.Co ciekawe, opaska może posłużyć od teraz jako samowyzwalacz aparatu dla sparowanego smartfonu - najpewniej tylko marki Xiaomi. Z urządzeniem sprzęt połączymy za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.0. Wersja NFC dysponuje dodatkowo mikrofonem.Ważnym jest to, że chińska wersja NFC działać będzie wyłącznie z płatnościami UnionPay i. Na europejską wersję z NFC będziemy musieli zaczekać i obyśmy szybko doczekali jej premiery.Xiaomi Mi Band 5. | Źródło: XiaomiObudowa Xiaomi Mi Band 5 jest wodoodporna, co potwierdza oznaczenie 5 ATM.Znaleźliśmy dla Was kilka interesujących ofert, ale miejcie na względzie jedną istotną rzecz. Poniższe urządzenia to oczywiście chińskie wersje opaski, które prawdopodobnie wspierają też język angielski. W przyszłości producent z pewnością udostępni odpowiednią aktualizację dodającą kolejne języki, w tym język polski(podobnie jak w przypadku Mi Band 3 i 4).Uwaga: ceny premierowe i tuż po premierze mogą być przez jakiś czas wyższe od sugerowanych.Źródło: Xiaomi