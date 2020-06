Przecieram oczy ze zdumienia. Tani Xiaomi Redmi 9 będzie przebojem w Polsce!

Europejska prezentacja za nami.





Xiaomi Redmi 9 jest tani, ale oferuje wiele

Xiaomi Redmi 9 będzie przebojem w Polsce

Xiaomi zaprezentowało smartfon Redmi 9 w europejskiej wersji i oj będzie się działo! Specyfikacja Xiaomi Redmi 9 wgniata w fotel, a cena Redmi 9 czyni go propozycją w zasadzie bezkonkurencyjną w swojej klasie cenowej. Jaki tani smartfon kupić? Być może właśnie poznaliśmy uniwersalną odpowiedź na to popularne pytanie!Zacznę przewrotnie od ceny, która powinna dać Wam dobry punkt odniesienia przed dalszą lekturą. Na europejskich rynkach zadebiutują dwie wersje telefonu: wyposażona w 3 GB RAMu oraz 32 GB pamięci na dane oraz wariant z 4 GB RAMu i 64 GB pamięci. Ich ceny wynoszą odpowiednio:Hiszpańska reklama Xiaomi Redmi 9. | Źródło: XiaomiBrzmi kusząco? Jest jeszcze lepiej, niż myślicie - zerknijcie na specyfikację.Xiaomi Redmi 9 wyposażono w ekran IPS o przekątnej 6,53-cala i rozdzielczości 1080x2340 pikseli. O wydajność urządzenia dba 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80 oraz 3 lub 4 GB pamięci RAM LPDDR4X. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 32 lub 64 GB przestrzeni na nośniku eMMC 5.1.Co istotne:Biorąc pod uwagę cenę sprzętu jest to zaskakująca wiadomość. Płatności zbliżeniowe są szalenie popularne wśród Polaków i obecność tego modułu staje się coraz częstszym kryterium zakupowym.Wersje kolorystyczne Xiaomi Redmi 9. | Źródło: XiaomiUrządzenia legitymują się poczwórnym aparatem głównym. Składają się nań moduł główny 13 Mpix, sensor 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, matryca 5 Mpix z obiektywem do makrofotografii oraz 2 Mpix sensor z obiektywem do pomiaru głębii tła. Teleobiektywu nie ma, ale w tej cenie po prostu nie wypada narzekać.W departamencie łączności jest lepiej niż dobrze. Nie zabrakło dwuzakresowego Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, a nawet radia FM. Na tylnym panelu obudowy znalazło się miejsce dla czytnika linii papilarnych, a użytkownik możekorzystać z karty pamięci microSD oraz dwóch kart nano SIM.Sporym atutem Xiaomi Redmi 9 jest akumulator o pojemności aż 5020 mAh, który ładować można poprzez port USB-C za pomocą dołączonej ładowarki o mocy. Sprzęt o wymiarach 163,3 x 77 x 9,1 mm waży 198 gramów.Xiaomi Redmi 9 nie wygląda jak tani smartfon. | Źródło: XiaomiJestem tego pewny. Trudno jest mi wyobrazić sobie, aby ktoś znalazł w specyfikacji jakieś braki. Ba, Xiaomi Redmi 9 wydaje się propozycją o wiele bardziej trakcyjną niż niektóre smartfony konkurencji, sprzedawane w przedziale cenowym do 1000 złotych.Polska premiera Xiaomi Redmi 9 jeszcze się nie odbyła, ale wkrótce zapewne poznamy szczegóły na jej temat. Jak tylko tak się stanie, dowiecie się o tym jako pierwsi.Źródło: Xiaomi