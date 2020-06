Masz procesor AMD? Sprawdź czy twoja płyta główna nie skraca jego życia

Zagrożenie dla podzespołów komputera.





Płyty główne okłamują procesory AMD

"Procesory AMD Ryzen korzystające z platformy AM4 celem określenia ich poboru mocy polegają na zewnętrznej telemetrii, mającej swe korzenie w płycie głównej. Dane telemetryczne na temat napięcia, prądu i mocy są dostarczane do procesora poprzez kontroler VRM i interfejs AMD SVI2 na płycie głównej. Informacje te są następnie wykorzystywane przez koprocesor zarządzania energią procesora, odpowiedzialny za dostosowanie parametrów działania danego układów. To właśnie on daje gwarancję tego, że nie zostają naruszone żadne ograniczenia SKU procesora, platformy lub specyficzne dla jego infrastruktury limity."

"Obowiązkiem producentów płyt głównych jest określenie poprawnych wartości dla ich rozwiązań za pomocą kalibracji i zadeklarowanie ich w AGESA w trakcie kompilacji BIOSu. W przypadku, gdy realna, właściwa dla projektu danej płyty głównej wartość różni się znacznie od zadeklarowanej wartości, wystąpi błąd w określaniu zużycia energii przez procesor."

HWinfo zdemaskowało działanie producentów płyt głównych

Odkryto problem z płytami głównymi dla procesorów AMD. Poważny problem. Za sprawą nowej aktualizacji popularnego programu diagnostycznego HWinfo odkryto, że producenci podzespołów komputerowych, a konkretnie płyt głównych z chipsetem X570 bez wiedzy użytkowników zwiększają moc obliczeniową procesorów AMD. Nie byłoby w tym nic złego - wręcz przeciwnie - gdyby nie to, że płyty główne mogą przez to skracać żywotność chipów.Aby zrozumieć na czym polega problem, musicie być świadomi tego jak procesory AMD Ryzen przekazują informacje o poborze mocy i co określa limity mocowe tych układów. Dobrze wyjaśnia to internauta o nicku The Stilt w swoim poście opublikowanym na oficjalnym forum HWinfo., czytamy.Płyta główna ASRock X570 z socketem AM4. | Źródło: ASRockProblem polega na tym, że producenci płyt głównych mogą - i jak się ukazuje, robią to - manipulować za pomocą danych pracą dowolnego z układów. Dzięki temu procesor może pracować powyżej lub poniżej założonego TDP. W tym przypadku limit zazwyczaj jest podnoszony.Program HWinfo po ostatniej poprawce (v6.27-4185 Beta) zaczął ujawniać dane na temat parametru o nazwie, wyrażone w procentach. Wynik na poziomie 100% oznacza działanie w okolicach nominalnej wartości TDP. Rezultaty poniżej lub powyżej tego poziomu oznaczają odstępstwa od normy. Zawyżona wartość przekłada się na nieco większą moc obliczeniową procesora, ale może prowadzić do jego szybkiej awarii.Doniesienia wskazują na to, że zysk z działania jest porównywalny z delikatnym overclockingiem. Nie każdy nabywca płyty głównej chce jednak ryzykować awarią cennych komponentów i nie każdy musi się godzić na takie działanie. Producenci płyt głównych powinni zareagować wkrótce na aferę i wprowadzić niezbędne aplikacje dla swoich urządzeń. Na tę chwilę na ręczną korektę nieprawidłowości zezwalają jedynie płyty główne od MSI.Płyta główna MSI X570 MEG ACE. | Źródło: MSIDlaczego producenci płyt głównych zdecydowali się podjąć takie działanie? Najpewniej po to, aby ich konstrukcje radziły sobie jak najlepiej w benchmarkach, a jakże…Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o problemie, polecam Wam obejrzenie dobrego materiału przygotowanego przez ekspertów z Gamers Nexus. Wymagana znajomość języka angielskiego.Źródło: HWinfo